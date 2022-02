IAEA: Reell risiko for atomulykker i Ukraina

Det er en svært reell risiko for at russiske angrep mot ukrainske anlegg med radioaktivt materiale vil påføre skade på helse og miljø, advarer IAEA.

Etter et krisemøte kunngjorde Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at to russiske raketter – ett på stedet for et deponeringsanlegg for radioaktivt avfall i Kyiv og et annet ved et lignende anlegg nær den nordøstlige byen Kharkiv – hadde forårsaket skade, men det var ingen indikasjoner på radioaktivt avfall.

– Disse to hendelsene understreker den svært reelle risikoen for at anlegg med radioaktivt materiale vil lide skade under konflikten, med potensielt alvorlige konsekvenser for menneskers helse og miljøet, sa IAEA-sjef Rafael Grossi.