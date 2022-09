IAEA: Det trengs umiddelbare tiltak for å hindre en atomulykke i Ukraina

Det trengs umiddelbare tiltak for å forhindre en atomulykke i Zaporizjzja i Ukraina, står det i en rapport fra Det internasjonale atomenergi byrået (IAEA).

Atomenergibyrået ber om at det opprettes en beskyttelsessone for atomsikkerhet rundt anlegget. IAEA uttrykker frykt for fysisk skade på anlegget forårsaket av angrep.

Russiske soldater tok kontroll over atomkraftverket i mars, men ukrainske teknikere står fortsatt for driften. De siste ukene har det vært en rekke angrep i nærheten av kraftverket, og begge parter i krigen skylder på hverandre.

I forrige uke fikk inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slippe til for å vurdere situasjonen ved kraftverket. To av ekspertene er blitt igjen og ventes å bli ved kraftverket permanent, ifølge Energoatom.