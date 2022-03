IAEA bekrefter: Russisk prosjektil traff en bygning på det ukrainske atomkraftverket

IAEA bekrefter at et russisk prosjektil i natt traff en bygning på området til atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina. Russiske styrker har tatt kontroll over området, men det er fortsatt det ukrainske personellet som drifter kraftverket.

Det fortalte øverste sjef for det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Director General Rafael Mariano Grossi, på en pressekonferanse fredag formiddag. De har jobbet hele natten med å innhente informasjon om hendelsen.

Han er svært bekymret for situasjonen ved Ukrainas største atomkraftverk, og påpeker at førsteprioritet nå er å sikre anlegget, kraftforsyningen og de ansatte som drifter det.

– Prosjektiler i området rundt et atomkraftverk bryter med fundamentale prinsipper for sikkerhet, den fysiske integriteten til atomanlegg må alltid opprettholdes og holdes sikker.

Nå vil han ha enighet om et rammeverk som skal sikre at integriteten til de ukrainske atomkraftverkene, slik at noe lignende, eller verre, ikke skjer igjen.

To personer skadet

Grossi forteller at atomenergibyrået er i kontakt med og får informasjon fra både russisk og ukrainsk side på stedet.

Bygningen som ble truffet er ikke en del av reaktoren, og befinner seg et stykke fra der hvor de seks reaktorene på anlegget står. Det brøt ut en brann, som ble slukket av det lokale brannvesenet på anlegget. To personer som jobbet med sikkerhet på anlegget skal være skadet i brannen.

Ingen av reaktorene er påvirket av hendelsen, ei heller sikkerhetssystemene rundt dem. Det har ikke vært utslipp av noe radioaktivt materiale, bekrefter Grossi. Også alle systemer for overvåking av stråling fra anlegget er i funksjon.

– Operatøren forteller om en svært anspent og utfordrende situasjon, på grunn av omstendighetene. Det har ikke vært mulig å få adgang til hele området, for å sikre at alle sikkerhetssystemer fungerer som normalt, sier Grossi.

Per nå er bare én reaktor i drift, på 60 prosents kapasitet. Reaktor 1 er stengt ned for vedlikehold, reaktor 2 og 3 er stengt ned av sikkerhetsmessige årsaker, reaktor 4 er i drift og reaktor 5 og 6 holdes i reservemodus, med lav effekt.

– Vi fortsetter å være i kontakt med operatørene og følger situasjonen tett, forsikrer Grossi.

Grossi påpeker at dette er en helt ny situasjon, hvor de ikke kan lene seg på hvordan lignende hendelser har blitt tatt hånd om tidligere.

Her viser IAEA-sjefen bygningen som ble truffet av prosjektilet. Markert med rødt til venstre er de seks reaktorene.

Vil ha møte i Tsjernobyl

– Vi har sagt i flere dager nå at dette er en skjør og ustabil situasjon. Det som skjedde i natt beviser dette. Vi vet ikke hva slags prosjektil det var eller hvordan det skjedde, men det kunne ha blitt dramatisk. Vi burde ikke vente på at noe som dette skal skje før vi adresserer det på en mer effektiv måte, når vi vet hva risikoen er, poengterer Grossi.

Han foreslår nå å dra til Tsjernobyl, for å lede et møte mellom partene. Han ønsker enighet om et rammeverk som kan sikre at slike hendelser ikke skjer igjen. Ifølge IAEA-sjefen vurderer partene nå forslaget om et møte.

Han presenterer en rekke punkter han mener de to partene må enes om å beskytte:

Den fysiske integritetet til anlegget, både for reaktorer og lager for radioaktivt avfall.

Alle sikkerhetssystemet må holdes operasjonelle.

Personellet må kunne opprettholde sine oppgaver.

Tilgang til elektrisitet ved anlegget til alle tider, slik at det kan fortsette å drive som normalt.

Forsyningskjeden må opprettholdes, slik at de har tilgang på materialer og deler til for eksempel vedlikehold.

Systemer for overvåking av stråling må opprettholdes.

Kommunikasjon må være på plass.

– Dette er prinsipper vi alle er enige om at må være på plass. Det må bety noe. Nattens hendelser viser at det er på tide med aksjon, vi må gjøre noe med dette. VI trenger at partene forplikter seg til disse prinsippene på nytt, slik at de ikke kompromitteres igjen, sier Grossi.

Han forteller at Ukraina har bedt atomenergibyrået om assistanse, og at de vil svare på den henvendelsen. Grossi er selv beredt til å dra til Tsjernobyl, som er det foreslåtte stedet for møtet. Han påpeker at dersom de skal assistere i situasjonen er tilstedeværelse nødvendig, og da er det naturlig at han selv drar.

– Dette har ingenting med det politiske aspektet i denne krisen å gjøre, det er ikke mitt mandat og det vil jeg være klar på. Det vi snakker om er et rammeverk under IAEA, hvor Ukraina og de russiske styrken som er tilstede i denne militære operasjonen kan bli enige om en forpliktelse om å ikke bryte med disse grunnleggende prinsippene, understreker Grossi.