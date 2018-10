I morges kunne ikke fly lette fra Bergen – rullebanen var nymalt

Torsdag morgen sto flyene på bakken på Bergen lufthavn Flesland fordi malingen på rullebanen ikke hadde tørket. Flyplassen ble åpnet igjen klokken 7.

En passasjer opplyser til Bergens Tidende at de fikk beskjed om at flystripen var malt, og at flyene ikke kunne lette før malingen var tørr.

Operativ sjef Øystein Skaar i Avinor bekrefter at flyplassen var stengt.

– Det har vært arbeid på rullebanen i natt, med blant annet merkemaling. Det er to-tre fly som er forsinket, men vi åpnet rullebanen igjen klokken 7, sier han.