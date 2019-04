I Hamburg kjører fem e-Golf rundt i byen helt av seg selv

De ser kanskje ut som miniversjoner av Ghostbusters-bilen. Men de fem underlig utseende e-Golfene som suser rundt i Hamburg for tiden, jakter helt andre ting enn spøkelser - nemlig borgere, bikkjer, barnevogner, biler og alt annet som måtte bevege seg rundt i tyske millionbyer.

Volkswagen er nå i full gang med testing av nivå 4-kjøring i ekte storbytrafikk.

Selvkjøring på nivå 4 er siste trinn før komplett selvkjøring, der man altså trenger verken ratt eller pedaler.

Det er første gang Volkswagen har slike forsøk i ekte trafikk i en større by. I første omgang skal bilene kjøre en tre kilometer lang testtrasé som er spesielt tilrettelagt for autonom kjøring, og hver testkjøring varer i flere timer.

Intelligent infrastruktur

I et samarbeid mellom Volkswagen og Hamburg er en lenger digital testløype nå under bygging i byen. Blant annet skal det settes opp intelligente trafikklys, som har teknologi for toveis kommunikasjon med bilene.

Fem selvkjørende e-Golfer kjører nå rundt i Hamburg. Men ikke uten en voksen som passer på. Foto: Volkswagen

De fem e-Golfene er rigget med 11 lidarer, sju radarer og 14 kamera. Systemet genererer inntil fem gigabyte med data i minuttet, og har en prosessorkraft tilsvarende 15 bærbare pcer.

Systemet skal ifølge VW ha en reaksjonsevne på bare millisekunder.

Folk bak rattet

Om bilene kjører rundt av seg selv, så sitter det person bak rattet, klar for å gripe inn om noe uventet skulle skje.

– Disse testene fokuserer på tekniske muligheter og på hvilke behov den urbane infrastrukturen har. For å gjøre fremtidens kjøring sikrere og mer komfortabel, er det ikke bare kjøretøyene som må bli autonome og mer intelligente - også byene må ha et digitalt økosystem der kjøretøy kommuniserer med trafikklys og systemer for trafikkhåndtering, sier Axel Heinrich, leder av VW utviklingsavdeling.