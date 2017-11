I det øyeblikket fødselstermin er klar, burde første del av livsløpet som norsk innbygger ligge klart i Altinn

Skal vi forenkle offentlige tjenester må vi gå fra saksbehandling til avviksbehandling. I stedet for å drive kontroll må staten yte service.

Digitalisering står i dag for de største endringene i våre liv og kan gi et langt mer forenklet samfunn. Offentlig sektor er på god vei, og kan vise til flere digitale fyrtårn som lyser vei ved å sette brukeren i fokus.

Mens vi tidligere måtte bruke lang tid på å hente informasjon og fylle ut selvangivelsen, skummer vi i dag bare over en ferdig utfylt skattemelding for å se om alt er riktig. Det viser hvordan dobbel saksbehandling hos stat og innbygger kan reduseres til avviksbehandling.

EU strammer inn reglene for personvern: Det gir store kostnader – men også store muligheter

Kan forenkle nordmenns liv

Det finnes flere måter å forenkle deler av livet til Ola og Kari. Det offentlige vet nærmest når mor er gravid før far vet det. Dermed skulle det offentlige også ha vel så store forutsetninger for å hanskes med pålagte helsekontroller, registreringer og søknader til barnehage og skole.

Hovedpoenget er at mange av oppgavene i livene våre som innbyggere i Norge baseres på informasjon som det offentlige allerede sitter på. Derfor er det unødvendig å bruke store deler av livet som barneforsørger med å fylle ut skjemaer og huske frister.

Kun avvik fra normen bør kreve handling

I det øyeblikk terminen er klar burde egentlig første del av livsløpet som innbygger i Norge ligge klart i Altinn. Vår jobb bør reduseres til å justere livsløpet, enten ved at vi flytter, ønsker en annen barnehage eller har særlig behov for oppfølgings.

Det er avviket fra normen som bør kreve handling. Det gjøres forsøk med slike ordninger, og vi håper erfaringene tilsier at dette er løsninger som kan rulles ut til alle.

Også i arbeids- og næringsliv er det stort potensial for forenkling. Nye forretningsmodeller innen delingsøkonomien utfordrer dagens skattesystem, mens kobling av tilbydere og brukere over digitale plattformer skaper mer fragmenterte kjøp og formidling av tjenester.

Samtidig er det lettere å følge pengestrømmer på digitale plattformer der transaksjoner skjer gjennom en mobil applikasjon eller nettside, og automatisert rapportering av inntekter ville spare både stat, tilbyder og kjøper for mye tid hvis man slipper å registrere småinntekter enkeltvis. Altinn har blant annet laget en demoversjon av en slik tjeneste for Uber.

Ikke passive mottakere

Forenkling og digitalisering kan ikke gjøres ut fra en modell der vi er passive mottakere av offentlige tjenester. Dagens digitale samfunn består av innsamling og deling av data i store mengder. Dette gir grunnlag for skreddersydde tjenester fra det offentlige – bare vi legger til rette for det.

Flere nye tiltak peker i riktig retning. De to kommende prosjektene Konkursbehandling og Kontrollformidling er eksempler på privat og offentlig samarbeid der Finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene samarbeider og deler informasjon.

På innbyggernivå kan vi se for oss redusert antall besøk hos fastlegen når vi selv kan gjennomføre tester og helsemålinger via mobile applikasjoner.

Det er viktig å erkjenne at endring tar tid. Men det er viktigere å erkjenne at digital endring ikke handler om å sette strøm på papir eller utvide gamle systemer til å omfatte nye tjenester. Et forenklet samfunn består av innbyggere og myndigheter som samarbeider om de offentlige tjenestene som har brukeren i fokus – ikke av en stat som krever og kontrollerer informasjon den allerede har fra før.