I dag registreres de 1500 trailerne som kjører inn og ut av Alnabru hver dag manuelt. Nå skal terminalen automatiseres

Alnabru: Tog nummer 5731 skal kjøre fra Alnabru godsterminal klokken 09:42 i retning Trondheim fredag morgen. På skjermen ser truckføreren at syv containere skal lastes opp før avgang om en knapp time. Han begynner å lete i den ene enden av terminalen. Tre av containerne er lett tilgjengelig, men det viser seg at de resterende fire står midt i en stor stabel av like containere.