I dag går flyalarmen igjen. Nå får også hørselshemmede den med seg

Sivilforsvarets lydgivere, populært kalt flyalarmen, testes i fredstid to ganger i året. Det skjer klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Det betyr at vi kan belage oss på en runde med uling i dag.

Men ikke alle får med seg et slikt lydbasert varsel:

Ifølge Helsedirektoratet er 14,5 prosent av landets befolkning betydelig hørselshemmet. For å sikre at også disse oppfatter hva som skjer, har Sandefjord-firmaet Flexilarm innhentet tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å få distribuere flyalarmvarselet gjennom en mobil-app.

Den viktigste funksjonen for hørselshemmede er et vibrasjonsvarsel, sammen med et tekstvarsel på låst skjerm som sier «Sivilforsvaret tester sine tyfoner i dag kl 12. Varselet betyr: Viktig melding - søk informasjon. Dette er en øvelse.»

– Appen kan brukes av alle, uansett om man er hørselshemmet eller ikke. Det finnes i dag mange steder hvor sirenelyden bærer dårlig, og da er varsling på mobiltelefonen et viktig supplement, sier daglig leder og industridesigner, Robert Skarsbakk i Flexilarm.

Løsningen hans kan være et lite frempek.

Vibrasjonsvarselet ble testet i januar, og testes nå igjen i juni.

Signal via nødnettet

Da FM-nettet ble stengt ned, påvirket det også flyalarmen, som i alle år har brukt FM-båndet til å sende meldingen om å utløse de nærmere 1250 varslingsanleggene rundt om i landet.

Anleggene er senere bygget om og signalet utløses i dag via nødnettet.

Den nye løsningen er raskere, og gir i tillegg mulighet for toveiskommunikasjon, slik at man kan se om varselet har kommet frem. Ifølge DSB kan det også virke som om dekningen er bedre i nødnettet, i hvert fall på de stedene varslingsstasjonene er plassert. I januar 2018 gikk den første landsdekkende testen med oppgradert system.

I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Mobilvarsling i årene fremover?

– Den tradisjonelle varslingen med tyfoner vil gå som før, bekrefter sivilforsvarsadjutant Ivar Fiane.

Varslingssystemet som ble bygget ut under den kalde krigen, er altså fremdeles den viktigste løsningen for at myndighetene skal kunne varsle befolkningen.

Men det er ikke sikkert flyalarmen blir eneste varslingsmetode i fremtiden: DSB har anbefalt Justisdepartementet å utvikle et nytt nasjonalt varslingssystem ved bruk av mobilkommunikasjon, som kan nå hele befolkningen. Det er foreløpig ikke konkludert rundt løsning.

– Regjeringen har i statsbudsjett satt av midler til videre utredning for befolkningsvarsling via mobilnettet. Vi må kartlegge kostnader og tekniske aspekter, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i DSB.

Mobilvarsling vil kunne være et nyttig supplement, først og fremst fordi det kan brukes til langt flere typer hendelser. Terskelen for bruk vil kunne gå ned, fordi det vil være mulig å være mer spesifikk i meldingsinnholdet, og i tillegg er det mulig å avgrense varslingsområdet.

En annen fordel er at mottakerne får vite hva som skjer umiddelbart, uten at de selv må oppsøke informasjon etter å ha fått et varsel.

Bygger videre på egen løsning

Flexilarm, som tilbyr den nye appen, har lang erfaring med varsling fra brannalarmer, også her tilrettelagt med vibrasjon for hørselshemmede. Her henter de et alarmoverføringssignal som går fra lokal brannvarsler til vaktselskap eller brannvesen, og videreformidler til huseierens telefon.

– Vi vet ikke hvilken varslingsløsning myndighetene til slutt velger, men Flexialarm har allerede mye relevant funksjonalitet. Vi bidrar mer enn gjerne med forslag til hvordan dette kan løses, sier Robert Skarsbakk.

PS: I skrivende stund fremstår Flexilarm-appen som først og fremst en brannvarslingsapp i app-butikkene, men i beskrivelsen kommer det frem at appen også inneholder flyalarmvarsling. Flyalarmfunksjonen skal fungere for alle som benytter appen.