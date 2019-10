I dag får Heimevernet sine første nye feltvogner – men ikke uten kontroverser

Ganske nøyaktig ett år etter at Forsvarsmateriell skrev under kontrakten i en garasje hos HV-02 på Lutvann leir i Oslo, er det overleveringsseremoni på samme sted.

I dag skal de første av opptil 700 nye feltvognene av typen Volkswagen Amarok overtas av Heimevernet, som dermed kan starte utfasingen av noen av sine 30-40 år gamle MB Geländewagen.

Seremonien, med demonstrasjon av to feltvogner med og uten sambandskonfigurasjon, skjer hos innsatsstyrke Derby som sammen med de andre HV-innsatsstyrkene er de første som kan ta i bruk nye kjøretøy.

Klagesak behandles fortsatt

Det var i fjor høst at det ble klart at VW Amarok blir den nye HV-feltvognen. I første omgang er det bestilt 380 nye pickuper. Ifølge rammeavtalen med leverandøren Harald A. Møller AS kan det bli 700 biler totalt.

Konkurransen om Prosjekt 5044 «Nye feltvogner til Heimevernet» har langt fra vært uten kontroverser.

Det amerikanske selskapet Blue Aerospace LLC, som deltok i konkurransen med Mitsubishi-importøren Motor Gruppen AS som underleverandør, ble avvist fra å bli med videre i konkurransen. Saken havnet først i retten og deretter Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Teknisk Ukeblad fikk innsyn i klagesaken i april. Saken er fortsatt under behandling av nemnda.

Krangler om for liten bil

Kjernen i saken var at Forsvaret mente L200-bilen de tilbød var for liten, fordi soldatene skulle kunne sitte med hjelm og stridsvest på. Sjåføren og passasjeren foran hadde problemer med å vri hodet til siden for å se ut av vinduet fordi hjelmen skaller i tak og side.

Men ifølge klageren var dette kun et «bør»-krav i konkurransegrunnlaget, og at de i henhold til anskaffelsesloven ikke kan avvises på dette grunnlaget. Blue mener at Forsvarsmateriell har gjort en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget underveis.

«Dette er gjort ved at Forsvarsmateriell underveis i konkurransen endret et teknisk minstekrav, både ved å endre ordlyden til innholdet i kravet og ved å legge til grunn sin egen fortolkning av kravet uten å kunngjøre dette for leverandørene», påstås det i klagen.

Før saken havnet på bordet til Kofa, forsøkte Blue å få stoppet anbudskonkurransen ved å be om midlertidig forføyning fra Oslo byfogdembete. Dette ble avvist fordi selskapet ikke hadde rettslig interesse.

Diesel-trøbbel

Harald A. Møller har i sin leveranse med seg Volkswagen-fabrikken, i tillegg til det nederlandske selskapet Modiforce som har spesialisert seg på å modifisere VW-biler. De har gjort tilsvarende versjoner av Amarok for det nederlandske forsvaret.

Men tidligere i år befant importøren seg i en liten knipe. Da de var i ferd med å bestille de første bilene fra fabrikk, kom Volkswagens juridiske avdeling plutselig på banen og krevde en offisiell bekreftelse på at bilene lar seg registrere i Norge med Euro 3-motor.

En slik offisiell forhåndsgodkjenning var ikke Vegdirektoratet villig til å gi.

Ettersom feltvognene må være i stand til å gå på F-34-drivstoff, grunnet forsyningssikkerhet, er konsekvensen at de ikke kan ha motorer med Euroklasse 6 som normalt er påkrevd i Norge. Det finnes imidlertid unntak i kjøretøyforskriften som sier at avgasskravene ikke gjelder for militærtaktiske biler registrert på Forsvaret.

HV-pickupen skal ha en toliters 140 hk TDI-motor som ikke har noen EU-typegodkjenning, ettersom motorutgaven kun leveres til markeder i Asia og Sør-Amerika. Det relativt høye svovelinnholdet i F-34 ville tatt livet av avgassetterbehandlingssystemene i en mer moderne dieselmotor.

Selv etter at inntil 700 nye VW Amarok er levert, vil det være et betydelig antall 30-40 år gamle feltvogner i Forsvarets kjøretøypark. I dag benyttes feltvogner av typen Mercedes-Benz Geländewagen. Foto: Eirik Helland Urke

Flere feltvogner i 2024

Selv etter at inntil 700 nye VW Amarok er levert, vil det være et betydelig antall 30-40 år gamle feltvogner i Forsvarets kjøretøypark. I dag benyttes feltvogner av typen Mercedes-Benz Geländewagen i forskjellige konfigurasjoner: MB 240 GD, MB 290 GDN, MB 300 GDN og MB 814 DA.

Disse ble kjøpt inn på 1980-tallet og er ved slutten av sin levetid. Det ser ut til å gå minst fem år før det kommer noe nytt:

I sommer iverksatte Forsvarsmateriell en markedsundersøkelse, en såkalt RFI («request for information») for å sondere hva som finnes av alternative løsninger, hva de koster og hvor lang tid de tar å produsere.

Det er først i 2022 at anbudskonkurransen etter planen skal lyses ut, med kontraktstildeling året etter og første leveranse i 2024. De nye feltvognene skal være i drift i minimum 20 år.

Forsvarsmateriell landkapasiteter står for anskaffelsen av kjøretøyene som betegnes som «Military Light Utility Vehicles».

Ifølge RFI-en vurderes det å kjøpe feltvogner i fire forskjellige versjoner. En grunnversjon med kapasitet til 4-5 soldater, som skal komme i både en upansret og pansret multiutgave, en upansret versjon med plass til 8-9 soldater og en upansret fraktutgave med plass til 2-4 soldater.

Det vil være mulig å konkurrere både med militære kjøretøy og ombygde kommersielle kjøretøy, men de må være i stand til å gå på F-34-drivstoff.