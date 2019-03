– Det er jo nesten en fallitterklæring fra Equinor. De har vært tydelige på at de vil produsere hydrogen fra naturgass med CO 2 -rensing, så det er litt tafatt at de nå signaliserer at de ønsker å begynne uten CO 2 -rensing. Jeg synes Equinor bør følge opp det de har kommunisert tidligere, sier markedssjef i Nel ASA, Bjørn Simonsen.