Hydrogen-Norge samlet: – Rart at ingen fra regjeringen møter opp på en slik konferanse

Denne uken ble konferansen Norsk hydrogensymposium gjennomført i Tyssedal utenfor Odda, og på programmet sto en rekke norske hydrogenprosjekter, både i industriell og offentlig regi.

Foruten hydrogen innen veitransport ble blant annet maritime prosjekter, erstatning av kull i industrien, og hydrogenets plass i det grønne skiftet diskutert.

Mange norske aktører innen hydrogen var samlet her for å utveksle erfaringer.

Men Nils Johan Ystanes, som sitter i arrangørkomiteen og er HR- og kommunikasjonsannsvarlig ved Tizir, undrer seg over hvorfor ingen ministere fra regjeringen, eller andre rikspolitikere tok seg bryet med å ta turen til konferansen.

Konferansen samlet det nasjonale miljøet innenfor hydrogen, og ifølge Ystanes er alle de store norske aktører på feltet representert her.

Går glipp av innspillene fra miljøet

Nils Johan Ystanes reagerer på at ingen rikspolitikere eller regjeringsmedlemmer tok seg tid til å være med på hydrogenkonferanse. Foto: Marius Valle

– Når man inviterer hele energi- og miljøkomiteen, næringsdepartementet, samferdselsdepartementet, ministre, og ingen av dem møter opp til en slik konferanse syns jeg er litt rart. Det er greit at Tyssedal er et lite sted utenfor Oslo-gryta, men jeg syns de burde vært her nå for å få med seg de innspillene som kommer fra hydrogenmiljøet i Norge i dag, sier Ystanes.

Han mener at konferansen gir en mulighet for å ta temperaturen på hydrogenmiljøet i dag, og at politikerne kunne fått viktige innspill her. Ystanes er ikke i tvil om at politkeroppmøtet hadde vært bedre om temaet var batteriteknologi.

Han påpeker at statssekretær Atle Hamar i klima- og miljødepartementet deltok, og er fornøyd med at han hadde tid til å komme, men etterlyser at flere politikere kommer på banen. Ikke bare fra rikspolitikken, men også fra fylkene, forteller han.

Tror på hydrogen som næringsutvikling

Han tror de går glipp av mulighet til å få innspill som kan bidra til å løfte hydrogen fra å bare være potensial til å bli virkelighet.

– Her kan en utvikle næring og ikke minst skaffe arbeidsplasser. Også arbeidsplasser ute i distriktene. Jeg tror at hydrogen er et område politikerne sover litt i timen på, nå må de bli utålmodige og komme opp på et annet nivå for å få utvikling på hydrogen, sier Ystanes.

Om det er for tidlig for politikerne, om de er redde for at det skal bli en konkurrent til elbiler, være tilleggsutgifter vet han ikke, men han håper at de er mer på hugget og ser på hydrogen fremover.

– Ikke bare i flotte rapporter. De må ut der det skjer, de må lage konkret politikk for å få hydrogen frem, sier han.

Beklager at de ikke kunne delta

Lederen for energi- og miljøkomiteen i Stortinget, Ketil Kjenseth (V), sier til Teknisk Ukeblad at han bare kan beklage at de ikke har hatt anledning til å delta på hydrogenkonferansen i Tyssedal.

Ketil Kjenseth (V) er leder for Energi- og miljøkomiteen i Stortinget. Foto: PETER MYDSKE/Stortinget

– Dette handler ikke om at vi ikke er interessert. Venstre og jeg er opptatt av hydrogen, og jeg håper vi får til en dialog om de mulighetene som ligger i dette, sier han.

Han understreker at de ikke aktivt har valgt vekk noe, men at han ikke kjenner til invitasjon til Norsk hydrogensymposium. Kjenseth tok over som leder for komiteen i forrige uke, og viser til at det har vært en hektisk periode med tanke på at Ventre har gått inn i regjering.

Energi- og miljøkomiteen er ifølge Kjenseth en komite som reiser lite. Når invitasjoner kommer, er det som regel opp til de ulike partiene om de ønsker å sende en representant.

– Det er synd de føler at de ikke blir sett. På vegne av Venstre vil jeg si at det ikke var et aktivt bortvalg. Vi har eierskap til hydrogensatsing, og det er all grunn til å heie på hydrogen. Her trenger vi mangfold av løsninger og teknologi, sier Kjenseth.

Røe Isaksen: – Skulle gjerne vært med på alt

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at de dessverre ikke fikk til besøk til hydrogenkonferansen i Odda.

– Vi besøker gjerne Odda og næringslivet der ved en senere anledning og vil gjerne høre mer om arbeidet som gjøres med tanke på økt produksjon og bruk av hydrogen. Vi har fått en rekke forespørsler om deltakelse på blant annet konferanser, bedriftsbesøk og møter etter at vi tiltrådte. Det er veldig hyggelig. Vi skulle gjerne vært med på alt, men det lar seg ikke gjøre, sier Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen, fra da han var kunnskapsminister og kommenterte tall fra Samordna opptak i fjor sommer. Bilde: Mathias Klingenberg

På spørsmål om hvordan næringsdepartementet jobber med å legge til rette for norske hydrogenaktivitet, sier han at at høyteknologiske grønne løsninger er sentralt i regjeringens maritime politikk, og at det anerkjennes som et av norsk maritim nærings viktigste konkurransefortrinn internasjonalt.

– Sjøfartsdirektoratet tilrettelegger gjennom regelverksutvikling og er en aktiv samarbeidspartner med næringen for å realisere bruken av hydrogen på skip. Næringsvirksomheter som arbeider for å utvikle nye løsninger for produksjon og bruk av hydrogen kan imidlertid søke om offentlig støtte i de brede ordningene som finnes i virkemiddelapparatet.

Han peker på at regjeringen i Jeløya-plattformen har et punkt som viser til at det skal utarbeides en hydrogenstrategi for industrien.

– Hvilket potensial ser dere for dere at hydrogen har for næringsutvikling og nye arbeidsplasser i Norge?

– Næringspolitikkens rolle er å fremme lønnsom, bærekraftig næringsvirksomhet og bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Det er opp til næringslivet å få frem lønnsomme prosjekter, uansett om de er basert på hydrogen eller ei, sier han.

– Når det er sagt, er hydrogen som energibærer særlig interessant i et miljøperspektiv ettersom bruk av hydrogen ikke gir miljøskadelige utslipp. Hydrogen kan komme til å spille en rolle som utslippsfri energibærer i fremtidens energisystem, både i transport og i stasjonær energiforsyning, sier han.