Hydrogen av naturgass kan sikre Europa ren energi og Norge inntekter

Gassen fra norsk sokkel har til nå – med rette – blitt sett på som et klimatiltak for Europa. For alternativet i mottakerlandene kunne fort blitt økt bruk av kull.

Men nå har EU, vårt suverent største marked for petroleum, lansert sin strategi for dekarbonisering av Europa. Da blir det smått med rom selv for naturgass.

Derfor bør Norge alt nå legge til rette for å gjøre gassen om til hydrogen.

Ren energi i store mengder

Forutsetningen er at CO 2 fra omvandlingen fanges og lagres. Da kan vi tilby Europa ren energi, i mengder som monner. Trolig er det bare slik vi kan unngå at landets fremtidige gassinntekter blir med kullindustrien utfor stupet.

Alt dette utgjør en viktig grunn til at Norge trenger det planlagte – og nå truede – fullskalaprosjektet for CO 2 -håndtering (CCS).

Kanskje går det mot enda ett års utsettelse av pionerprosjektet. Uttalelser fra regjeringen gir grunn til uro. Andre utsagn får meg til å frykte at planene vil smuldre helt bort.

En slik stopp vil være korttenkt.

Døråpner for forvandlet gass

For ikke bare er planen å fange CO 2 fra to nøkkelsektorer: fra sementindustrien som slipper ut 5 prosent av verdens menneskeskapte CO 2 og ikke får nullutslipp uten CCS – og fra avfallsforbrenning, der CCS vil trekke CO 2 ut av naturens kretsløp.

I tillegg er prosjektet døråpneren som kan gi Norge sjansen til å forvandle gassreservene i Nordsjøen og Norskehavet til utslippsfritt hydrogen.

Investeringene og driftskostnadene som trengs i fullskalaprosjektet, utgjør mindre enn 10 prosent av inntekten fra ett års gasseksport. Det skal ikke stikkes under en stol at slike beløp kan finansiere mange sykehjemsplasser.

Men dette kan likevel være den beste investering vi kan gjøre i den eneste forretningsmodellen vi har for gasseksport et stykke inn i fremtiden.

Gasspedal for alt bærekraftig hydrogen

Bærekraftig fremstilt hydrogen vil gi utslippsfrie løsninger over et spekter som spenner fra tungtransport til produksjon av «balansekraft» når skyer og stille vær krymper sol- og vindkraftproduksjon.

Nettopp hydrogen fra naturgass med CO 2 -håndtering kan bli gasspedalen for all bærekraftig produksjon av hydrogen i stor skala.

Ta grep som manglet på Mongstad

For å fremme omstillingen fra gass- til hydrogenproduksjon, bør politikerne skape insentiver som får utslippseiere til å drive frem CO 2 -fangstløsninger raskt og rimelig. Slike grep manglet i Mongstad-runden. Selv bør staten involvere seg tungt i transport og lagring av CO 2 .

Norsk energi- og klimapolitikk legges merke til. Da det norske oljefondet nylig besluttet å unngå selskap som kun driver med leting og produksjon av petroleum, reagerte markeder verden over. Det vil de også gjøre om vi slutter å selge petroleumsprodukter som ikke er bærekraftige.

Innlegget ble først publisert i Klassekampen.