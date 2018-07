Hydro permitterer 80 ansatte i Brasil

Hydro permitterer 80 ansatte i inntil fem måneder ved bauksittgruva Paragominas i Brasil og kutter antall innleide arbeidere med 175, skriver E24.

Permitteringene og beslutningen om å redusere antallet innleide arbeidere ved Paragominas skjer etter at aluminiumsraffineriet Alunorte ble pålagt å redusere produksjonen med 50 prosent i februar. Siden mars har også produksjonen ved Paragominas gått for halv maskin. Selskapet har fram til nå brukt kollektiv ferie til å håndtere den reduserte aktiviteten.

Ifølge Hydro ble tiltaket godkjent på et møte i arbeidstakerforeningen Extractive Industries i de nordlige delstatene Amapá og Pará i Brasil. Målet er å opprettholde jobbene på lang sikt. Det er mulighet for permittering gjennom brasiliansk arbeidslovgivning, og i henhold til lovverket vil de permitterte arbeiderne nå bli tilbudt deltakelse i et kompetanseutviklingsprogram, skriver E24.

Drift for halv maskin

Driften ved Alunorte har gått for halv maskin etter et ekstremt regnvær i februar – etter pålegg fra brasilianske myndigheter.

Regnværet førte til at drikkevannet ble forurenset, og myndighetene mener at det var Hydro-anlegget som var kilden.

En intern og en ekstern gransking konkluderte imidlertid med at det ikke er indikasjoner på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn eller hatt varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten etter det kraftige regnværet.