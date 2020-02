Hvordan får tunellbormaskinene løsnet jorden?

Leser Finn Lindhart spør:

– Hva er det helt nøyaktig som løsner jorda foran tunnelboremaskiner? Vi har sett mange bilder av selve borehodet i tunnelboremaskinene i København – sett forfra. På alle boremaskiner sitter det rekker av «hjul», men med retningen sin danner de jo konsentriske sirkler, så det gir vel ikke så mye jordbearbeiding?

Kasper Klint spør:

– Hva skal skje med tunnelboremaskinene som har boret på Metrocity-ringen?

Skjæretenner og -skiver

Simon Taylor, tunnelsjef i Metroselskabet, svarer:

Det store roterende skjærehodet er utstyrt med skjæretenner og skjæreskiver som bryter ned jorda. «Hjulene» i skjæreskivene lager ganske riktig en rekke konsentriske – det vil si sirkulære – skjæremerker, og de lager sprekker og svakheter i det materialet som skal graves ut.

Skjærehodene er utstyrt med 38 av disse, og hver har en diameter på 17 tommer (43 centimeter). I tillegg er skjærehodene utstyrt med cirka 80 «skjæretenner» som skraper av det materialet som har blitt svekket eller brutt ned av skjæreskivene.

Kombinasjonen av skiver og tenner hjelper også til med å bryte eller knuse materialet, og forhindrer dermed at det dannes store blokker – og gjør det samtidig lettere å transportere materialet vekk. Tenner og skiver blir jevnlig skiftet for å unngå skade på skjærehodet.

Den blå ringen viser skjæreskivene, mens den gule viser skjæretennene. Foto: Metroselskabet

120 meter lang

På videoen nederst ser man hvordan boret beveger seg, og på bildet til høyre kan du se hvor skjæreskiver og skjæretender sitter på det store, røde skjærehodet på den 120 meter lange boremaskinen. Når det gjelder maskinene, ble de kjøpt og benyttet av entreprenøren som en del av kontrakten med Metroselskabet.

Etter at prosjektet var avsluttet, hadde entreprenøren mulighet for å gjenbruke maskinene (eller deler av dem) på et av de andre prosjektene sine, selge maskinene tilbake til leverandøren eller selge dem til bruk på et annet prosjekt. Maskinene var etter avsluttet prosjekt entreprenørens eiendom, så beslutningen lå der.

Entreprenøren har her valgt å legge ut maskinene for salg, så de er tilbake i Italia hos leverandøren (SELI), hvor de har blitt satt i stand med henblikk på salg. Så vidt vi vet, er de fremdeles til salgs.

Denne artikkelen ble først publisert hos Ingeniøren.