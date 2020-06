Hvordan blir elbilframtiden? Tirsdag prøver Bloomberg å gi svaret – følg direkte her

For noen uker siden snakket Colin McKerracher fra Bloomberg New Energy Finance om utsiktene for elbilmarkedet i lys av koronakrisen.

Tirsdag presenteres Bloomberg-rapporten Electric Vehicle Outlook 2020, Energy Transition, Decarbonisation and Electrification. Det skjer klokka 14, på et webinar i regi av Statkraft. Du kan følge framleggelsen her på TU. Sendingen blir tilgjengelig øverst i artikkelen like før klokka 14.

Forventer millionvekst i år

Ved nyttår var det om lag 7 millioner elbiler i verden. Da anslo Bloomberg NEF at antallet ville øke til drøyt 10 millioner i løpet av 2020. I slutten av april nedjusterte analysebyrået anslaget.

– Det blir antakelig nærmere 9 millioner biler i stedet. Likevel er det en bemerkelsesverdig vekst når du tenker på at nesten ingen av disse bilene fantes på veiene i 2012, sa McKerracher på webinaret til EV Summit, som også ble sendt direkte på TU.

Om det er 9 eller 10 millioner elbiler ved nyttår, endrer ikke på det store bildet, mener McKerracher.

Hva blir batteriprisen?

Et interessant spørsmål er hva analytikerne tror vil skje med batteriprisen. Fra 2010 til 2019 falt prisen på litium-ionbatterier med 87 prosent. I april anslo McKerracher at kostnaden ville falle med nesten 14 prosent fra i fjor til i år. Justert for prisendringer vil det i så fall gi et kostnadsfall på 90 nesten prosent på 10 år. Anslaget i april var at batterikostnaden i år vil ligge på 135 amerikanske dollar per kWh.

I Norge har elbilandelen aldri vært høyere i nybilsalget, og nå er nesten 300.000 elbiler på veiene her. Salgstakten faller under koronakrisen, men i mindre grad enn for de fossildrevne bilene. Unntaket er ladbare hybrider, der salget faktisk har økt.