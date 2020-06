300.000 elbiler nærmer seg med stormskritt – men salgstakten faller

Det er nå registrert til sammen 300.000 elbiler i Norge, ifølge Elbilstatistikk.no. Tallene er akkumulerte, og inkluderer dermed også biler som er avregistrert.

Dette inkluderer ikke bare personbiler, men også ande kjøretøy på skilt med to bokstaver og fem siffer. Altså både lastebiler, busser og varebiler.

Det er ikke 300.000 elbiler på skilter på norske veier enda, men det ser ut til at vi nærmer oss også dette antallet med stormskritt.

Om vi legger sammen antallet registrerte personbiler ved årsskiftet og antall nye registrerte elbiler i 2020, ser det ut til at det nå er omtrent 286.000 elbiler som faktisk går på norske veier.

Om registreringene holder seg på samme nivå som det har gjort så langt i år, vil vi trolig passere 300.000 elbiler på sensommeren.

Forrige milepæl, 200.000 elbiler, ble passert på tampen av 2018. 200.192 elbiler var registert nyttårsaften 2018. Og før dette, 100.000 elbiler ble passert i desember 2016.

50.000 elbiler ble passert i april 2015.

Elbilstatistikk.no henter kontinuerlig ut kjøretøyopplysninger fra Motorvognregisteret, og utifra informasjon fra tjenesten ser det ut til at bil nummer 300.000 akkumulert var en Peugeot e-208 registrert rundt klokken 14.10 tirsdag 2. juni.

Dette er en bil som kom i salg i år, og som det til nå har blitt registrert 714 eksemplarer av. Så langt i år er dette den 11. mest registrerte elbilen i landet.

Rolig i toppen

Det er ingen store overraskelser i oversikten over de mest registrerte elbilene i Norge så langt. På topp troner fortsatt Nissan Leaf, som ligger et godt stykke foran andreplass på lista, VW e-Golf.

E-Golf har etter alt å dømme straks nådd toppen. Når Volkswagen begynner å levere sin nye ID.3, blir det den elektriske arvtakeren til Golf.

Det vil trolig være mulig å få kjøpt en ny e-Golf en liten stund til. Den er den nest mest registrerte elbilen så langt i år.

Det ser uansett ut til at Nissan Leaf kommer til å rage i toppen av registreringsstatistikken i overskuelig fremtid. Selv om modeller som Audi E-Tron og Tesla Model 3 har tatt nordmenn med storm det siste året, og E-Tron er salgslederen i år, selger fortsatt Leaf godt.

Så langt i år er det registrert 5171 nye E-Tron, 2614 Leaf og 1268 Model 3.

En gammel traver er fortsatt med oss

Statistikken viser også at en av de mest solgte elbilene, de såkalte «trillingene», Mitsubishi I-Miev, Peugeot Ion og Citroen C-Zero, henholdsvis på 15., 18. og 19. plass over de mest registrerte bilene akkumulert, samlet er den 11. mest solgte elbilen i Norge gjennom tidene dersom vi teller dem under ett.

Av de tre er det kun I-Miev som fortsatt tilbys som nybil. På Mitsubishis nettsider annonseres den gamle traveren for rett over 164.000 kroner. Sju slike har blitt registrert så langt i år.

Peugeot Ion, også kjent som Mitsubishi i-Miev og Citroën C-zero, er en av de billigste elbilene på bruktbilmarkedet. Foto: Marius Valle

I-Miev ble første gang omtalt i Teknisk Ukeblad i 2008, den gangen presentert som en konkurrent til norske Think. De første eksemplarene ble overlevert kunder i Norge i 2010. At den ti år senere fortsatt er tilgjengelig som nybil, er imponerende nok.

Et av de tidligste eksemplarene av bilen, registrert januar 2011, er ifølge Motorvognregisteret fortsatt i full vigør på norske veier, nylig EU-godkjent med snart 80.000 kilometer på telleren.

– Imponerende

At vi nærmer oss neste milepæl med 300.000 registrerte elbiler på norske veier er imponerende, mener generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Den nasjonale elbilandelen er nå over 10 prosent. I april var halvparten av de nye bilene registrert i Norge elbiler. Men i tiden som kommer skal denne andelen opp. Målet er at det i Norge kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025.

– Det er et utrolig viktig mål å holde fast på. Jo raskere vi kommer til 100 prosent, jo raskere får vi klimaeffekten. Hver nye fossilbil vi selger i dag vil rulle på veien i 18-19 år i snitt, og det betyr mye forurensning i mange år fremover. Derfor er det viktig at andelen nullutslippsbiler blir så høy som mulig, så raskt som mulig.

Hun mener det er fire ting som avgjør om vi når målsetningen Stortinget har blitt enige om: At forbrukerne er villige til å kjøpe elbil, at det er biler tilgjengelig, at de politiske virkemidlene ligger fast, og at behovet for lading dekkes.

De to første er ingen større utfordring, mens det er noe usikkerhet rundt de to siste. For eksempel har Arbeiderpartiet foreslått at det innføres avgifter på elbiler som koster over 600.000 kroner. Bu mener i tillegg at regjeringen har en jobb å gjøre om vi skal komme i mål med ladingen, de somler f. eks med med støtteordningen for lading i borettslag og sameier som de har lovet oss.

Men alt i alt er hun fornøyd med dagens elbilpolitikk.

– Om vi fortsetter dagens politikk skal vi klare å nå målet. Det betyr å beholde regelen om maks 50 prosent av taksten for bompenger, ferge og parkering i overskuelig fremtid.

Elbilforeningen mener også at det må være nullmoms på elbiler til andelen av nybilsalget har nådd minst 80 prosent, og da begynne gradvis innføring av merverdiavgift.

Bilsalget faller mye – elbilene faller mindre

Bilsalget i mai ble preget av et kraftig fall i omsetningen, viser tall som Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) la fram tirsdag ettermiddag.

Antall solgte nye biler i mai falt med 39 prosent målt mot mai måned i fjor, og har så langt i år falt med 24 prosent målt mot samme periode i fjor.

Fallet i elbilsalget er imidlertid langt mindre. I mai ble det solgt 3.444 elbiler, 30 prosent færre enn i fjor. I årets første fem måneder har det blitt solgt knapt 23.500 nye elbiler – drøyt 15 prosent færre enn i fjor. Dermed har også andelen elbiler i nybilsalget gått klart opp fra i fjor til i år.

Hittil i år har 49 prosent av nye biler vært elbiler, mot 44 prosent på samme tid i fjor. Med et slikt tempo vil det ta drøyt 10 år før elbilandelen er oppe i 100 prosent.

Salget av ladbare hybridbiler har for øvrig økt fra i fjor til i år. 30 prosent av nye solgte biler i år, kombinerer strøm og fossilt drivstoff.