Silisium er et av Odd Richards favorittgrunnstoffer, og tema for ukens podcast. For hva ville vel dagens elektroniske dingser vært uten?

Silisium kjenner vi også som grunnlaget for solcelleindustrien, i kjemi og i en hel mengde legeringer i materialer vi bruker daglig.

Heldigvis er det ikke mangel på råstoff: Silisium er det grunnstoffet det finnes nest mest av i hele jordoverflaten, etter oksygen.

Vi har fått besøk av teknologidirektør Håvard I. Moe i Elkem for å gi oss mer innsikt i silisiumens verden.