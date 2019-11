Hva skal til for å stoppe oppvarmingen innendørs? David har svaret

Nå begynner temperaturene å bli kjøligere igjen, men vi har lagt mange varme sommerdager bak oss. Dager hvor vi ønsker oss lavere temperatur når vi er inne. I dag snakker vi med en gammel kjenning, David Zijdemans fra Varmepumpeforeningen, om hva som skal til for å stoppe oppvarmingen innendørs. For det å hindre at det blir for varmt inne er det aller beste og billigste tiltaket. Alternativet er å redusere temperaturen mest mulig effektivt.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.