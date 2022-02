Hva har Ukraina å stille opp med mot Putin?

Ukraina har bygget opp forsvaret betydelig siden russerne annekterte Krimhalvøya i 2014, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, og de har fått vestlig hjelp.

Men russerne har forbedret sin militære kapasitet mye mer over et lengre tidsrom. De har utviklet nye sensorbaserte våpensystemer og forberedt og modernisert konvensjonelle, forteller han. Ikke minst har de utviklet kommunikasjonssystemer som gjør at ulike våpensystemer fungerer i nettverk. De har sett hva amerikanerne er i stand til og har utviklet autonome våpen som kan ramme mål på over 1000 kilometers hold med en presisjon innen fem meter.

Så det er ingen tvil om at de er fullstendig overlegne militært når de nå går til angrep på nabolandet.

Men hva med cyberkrigføring?

– Jeg er ikke i tvil om at amerikanerne har en kapasitet som er minst like stor som den russiske når det angår det rent tekniske, sier Diesen om cybervåpen. – Men de har altså ikke villet bruke den. Cybervåpenet brukes ikke frittstående og alene for å oppnå en bestemt effekt, for det er det faktisk ikke i stand til. Man kan ikke gjøre effekten av et rent cyberangrep både så alvorlig og så langvarig at det blir avgjørende i seg selv. Man kan man skaffe seg et tidsvindu ved å degradere motpartens forskjellige systemer, som gjør at den konvensjonelle maktbruken blir desto mer effektiv, påpeker han.

Så da blir spørsmålet om Nato og vesten har noe å true med. Vil vi stå sammen som en enhet, og vil vi være villige til å ofre noe helt ned på individnivå?

For det vil skje om Russland skal rammes av sanksjoner så det merkes. Skrur Europa igjen gassimporten, importen av råmaterialer og alt det andre vi handler med Russland, vil det merkes av den enkelte, og mange industrier vil få problemer.

Putin tror neppe vi er villige til dette. Han regner med at vi ikke er enige nok og at vi er lite offervillige. Vi får se hvem som har rett.

