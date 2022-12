Tidlig på 2000-tallet satser kollektivselskapene i Oslo og Akershus stort på «bipende» magnetkort, nye billettautomater, «validatorer», og tilhørende programvare. Beboere rundt og i hovedstaden kan bare glede seg, et nytt billettsystem er på vei: Flexus!

Men årene går, og billettautomatene og sperrene står ubrukte. I 2018 fjernes de store stålboksene – uten at de noen gang har vært i bruk.

De som leste en avis i løpet av disse 18 årene kan umulig ikke ha fått med seg deler av Flexus-dramaet som jevnlig kom med nye episoder (TU og Digi har selv et rikt Flexus-arkiv for de som vil på en liten «trip down memory lane»).

Men det er vanskelig å få et fullt overblikk over et prosjekt som varer i over 20 år – og ennå vanskeligere er det å forstå hvorfor man ikke klarte å lage et nytt billettsystem.

I den nyeste episoden av Flopp eller fulltreffer får du høre historien som utspilte seg i alle disse årene.

Er Flexus en flopp?

Nå, i 2022, er Flexus bare et vagt minne om en Flexus-logo som for lengst er erstattet med de røde og grå Ruter-kortene og ikke minst, mobil-billetter.

Flexus har for lengst fått status som en flopp. Men er det hele sannheten?

Vi har snakket med Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen, om hva som skjedde da Ruter overtok Flexus i 2009 og om hvordan man redder et synkende skip.