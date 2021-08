Husk mat, kaffe og lettlest litteratur til neste ladestasjon

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

«Men om Tesla da får en dominerende posisjon som strømleverandør til store deler av Elbil-Norge, er det bra? Burde ikke det være en oppgave for Statkraft, BKK og andre?»

Jeg kjører min tredje elbil nå, etter at jeg i sin tid startet med Think City.

For å dra lasset med infrastruktur til elbiler, så er det et lass som skal trekkes. Som kjent er det tre energier som er med for å trekke lasset:

de som drar lasset. de som sitter på og ser at noen drar lasset. de som stikker kjepper i hjulene for å forsinke/hindre framdriften av lasset.

Våkent – ikke genialt av Tesla

I forhold til utvikling av ladeinfrastruktur, antall ladeplasser og priser så har Tesla sett den åpenbare nytten av å utvikle en infrastruktur samt tilstrekkelig antall ladepunkter for å holde bilene trillende på hjul. Våkent – ikke genialt. De trekker lasset for egne biler. Det skulle bare mangle.

Bilprodusentene har åpenbart den langsiktige strategi at elbilene er en hype som skal gå over igjen

De som sitter på lasset her strømleverandørene. De vil åpenbart ikke delta i utbyggingen av ladestasjoner, men lene seg godt tilbake og i svært liten del ta ansvar for den samfunnsnyttige utviklingen av tilstrekkelige ladepunkter. De eier strømmen og selger den til minst mulig investering og kostnad, de kommer til å tjene penger uansett.

Bilprodusentenes rolle

De som stikker kjepper i hjulene her er bilprodusentene. De gjør ikke som Tesla og tar ansvar for framdriften av el- bilene sine. De lar elbilistene så i kø med småbarnsfamilier som sutrer og griner i varmen, av travle forretningsfolk som får i retning av magesår i påvente av å komme til en ladestasjon. Hvorfor?

Bilprodusentene har åpenbart den langsiktige strategi at elbilene er en hype som skal gå over igjen. De forventer åpenbart at elbilistenes neste bil skal være en fossildrevet bil. Det er dette bilprodusentene kan. Dernest kan de skylde på sitt sosiale ansvar med å ta vare på eksisterende arbeidsplasser, slik at arbeidsledigheten ikke skal stige over alle grenser. Termen «alle grenser» er ikke en målbar størrelse, men tilhører akademisk pjatt. Så hvorfor produsere elbiler i det hele tatt? Dette er helt enkelt politisk betinget. I tillegg er det velsignede uttalelser fra bilprodusentene om når de bare skal produsere nullutslippsbiler. Amen. Nå er det slik at denne type uttalelser er knyttet opp i styrevedtak som er tuftet på politiske strømninger. Strømninger kan snu, for eksempel når massen av bilister er lei av å stå i ladekø, kvitter seg med elbilen og kjøper fossilbil, ny eller brukt.

Ha en glitrende dag, husk å ta med mat, kaffe og lettlest litteratur til neste ladestasjon.