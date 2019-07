Hurtigruten bryter regelverket  for andre gang. Nå skal hele NIS-ordningen diskuteres på nytt

Skipene MS Roald Amundsen og MS Spitsbergen vil i sommer ferdes langs deler av norskekysten i nord. De vil også seile henholdsvis til Bjørnøya og fra Svalbard.

Hurtigruteskipene skal ikke legge til i utenlandske havner, men får likevel bruke internasjonale lønns- og arbeidsvilkår på deler av turen. Dette strider med regelverket. Saken ble først omtalt av Sysla.

Ifølge NIS-forskriften må passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) anløpe minst to utenlandske havner før eller etter de legger til kai ved norske havner – dette som er stridens kjerne. Forskriften er laget for å beskytte kystruten Bergen-Kirkenes mot konkurranse.

Departementet: Teknisk sett et regelbrudd

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Sysla at partene mandag denne uken inngikk et kompromiss der de ble enige om at Hurtigruten får seile under NIS på de to aktuelle seilingene i juli og august, men at rederiet betaler norske lønninger til sjøfolkene om bord når skipet går langs norskekysten. Departementet innrømmer overfor Fri Fagbevegelse at dette teknisk sett er et regelbrudd.

Leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, sier at Hurtigruten hadde planer om å flagge ut de to skipene til Marshalløyene. Næringsdepartementet opplyser også at de har vært kjent med et utflaggingsalternativ.

Dette bekreftes imidlertid ikke av Hurtigruten, som understreker de er glade for å ha funnet en løsning for de to seilasene i sommer.

– Vi er veldig glade for at vi har klart å ende opp med en som alle er enige om, med unntak av Maskinistforbundet, sier Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til NTB.

Vil innføre krav om norsk innhold i NIS

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i Hurtigruten Rune Thomas Ege og etterspurt en kommentar på maskinistforbundets innsigelser. Han ønsker ikke å kommentere saken utover denne uttalelsen via e-post:

– Hurtigruten er et norsk selskap som ønsker å seile på norsk flagg. Vi er glade for at vi i samarbeid med fagforeninger, Nærings- og fiskeridepartementet og Rederiforbundet har funnet en løsning for de to seilingene i sommer. Disse seilingene ble planlagt for flere år siden, og har ligget ute for salg i over to år.

– For andre spørsmål, ta kontakt med departementet, skriver han.

Administrerende direktør i Maskinistforbundet, Hege-Merethe Bengtsson. Foto: Det norske maskinistforbund

Administrerende direktør i Maskinistforbundet Hege-Merethe Bengtsson sier til TU at det er svært beklagelig at departementet og Sjøfartsdirektoratet tillater regelbruddet.

– NIS-flagget har ikke krav til norsk kompetanse, norsk bosatt mannskap eller norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå departementet godtar NIS-skip langs kysten har vi brutt et svært viktig prinsipp. Dette er ikke en lønnskamp. Det er en kamp om å beholde norske maritime arbeidsplasser, sier hun.

Nå har næringsdepartementet varslet at de skal kalle inn til en diskusjon i august om å endre hele NIS-ordningen.

– Vi vil kjempe for en ny fast løsning der NIS skal inneholde krav om norsk innhold hva gjelder bemanning, lønn og arbeidsvilkår, sier Bengtsson.