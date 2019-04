Hun var selv kandidat til toppjobben i Innovasjon Norge: – Håkon er et strålende valg

Palo Alto, San Francisco: Gro Dyrnes i Innovasjon Norge og Nordic Innovation House i Palo Alto var selv kandidat til jobben som sjef i Innovasjon Norge. TU møter henne bare minutter etter at det ble kjent at jobben gikk til Abelia-sjef Håkon Haugli. Skuffelsen over å ha kommet til kort i konkurransen blir på rekordtid vendt til glede og entusiasme.

– Jeg er glad og lettet. Håkon er uten tvil et strålende valg til jobben, sier Dyrnes i det TU kommer inn dørene til Nordic Innovation House i Ramona Street downtown Palo Alto.

Dyrnes bedyrer at hun nå bare er lettet over at valget er tatt, og at det nettopp ble Haugli som trakk det lengste strået. Selv er hun på femte året i jobben i San Francisco Bay Area. En jobb hun ifølge kontrakten har frem til nyttår.

– La det være nok om Innovasjon Norge og meg. Vi skal stimulere til verdiskaping og interessante arbeidsplasser i Norge. Ikke i Innovasjon Norge, avbryter Dyrnes.

Vi tar henne på ordet, og ber i stedet om en oppdatering av aktivitetene ved det velplasserte kontorfellesskapet i Palo Alto.

Evaluering av virkemiddelapparatet

– Det foregår en evaluering av hele virkemiddelapparatet. Da må også vi se på hvordan vi posisjonerer oss. Nordic Innovation House har funnet en form som fungerer. Vi er, som Innovasjon Norge, non-profit, og fyller våre formål om å stimulere til vekst i nordiske selskaper. Gjennom året har vi 150-180 bedrifter som faste medlemmer. Vi mener det er et godt nivå, tatt i betraktning at det er nordisk. Likevel må vi kontinuerlig gjøre en vurdering av virksomheten. Slik at vi maksimerer hva vi kan få til.

– Hvordan har aktivitetene endret seg fra oppstarten for fem år siden?

– Vi ser blant annet at det nå er mye mer fokus på sektorene der Norge har styrker og en ledende posisjon i verden. Slik som innen energi og maritim sektor – som angår hele vestkysten av USA. Innen flere nisjer av disse sektorene ligger vi kjempelangt fremme. Og amerikanerne vet det. Vi tror dessuten at det vil komme muligheter innen bygg – der Norge jo er langt fremme på smarte løsninger. Fisk er selvsagt også et område hvor Norge er verdensledende, og som denne regionen har fått opp øynene for, også fra et teknologiperspektiv.

– Betyr det at modenheten er større både blant de som henvender seg til dere og amerikanske interessenter?

– Ja. På «toppen av bølgen» var det flere aktører som så hit enn som kanskje burde brukt pengene sine her. Det er større modenhet nå. Bedrifter som henvender seg til oss er tydeligere på hva de ønsker. Hvorfor de kommer hit og hva de skal gjøre her. Hva skal du bruke pengene dine på her? Du skal, kort sagt, komme hit med fokus på skalering og validering. Ikke fordi du har en ide. Innovasjon Norges websider og grundertelefonen er et godt utgangspunkt hvis du har en ide.

– Med dette som bakgrunn, hvilke temaer jobber dere med i Nordic Innovation House i dag?

– Vi jobber fortsatt med validering og akselerasjon av teknologiselskaper, spesielt innen software. Samt nordiske programmer innen helse og lignende. De nyere fokusområdene er kommersialisering av forskning i samarbeid med Forskningsrådet. Der mener vi det fortsatt er mye å hente. Dernest jobber vi for å stimulere til økt engasjement blant kvinnelige investorer, entreprenører og deltakere i investorfond. Det betyr å forsøke å få til mer strukturert samarbeid og selvtillit. Det er mange flinke folk med nok penger til å gjøre en forskjell. Men vi ser at mange, spesielt kvinner, savner likesinnede å diskutere med. Et av initiativene vi har engasjert oss i, er She Invests som i år tilbys på nordisk nivå.

– Hva med mer modne bedrifter som ønsker å få fart på innovasjonen?

– «Corporate innovation» er superviktig. Mange store og etablerte bedrifter ser til Silicon Valley. Ikke for å etablere seg eller hente penger, men for å få innspill til hvordan de kan utnytte innovasjonskunnskapene i egne organisasjoner. Eller styrke den. Her i Nordic Innovation House tar vi imot og eksponerer dem for trendene vi ser og for relevante startups i ‘vår portefølje’. Vi har ambisjon om å tilby de store mer strukturerte tjenester i lys av det behovet vi ser. Vi lanserer derfor et initiativ på nordisk nivå kommende høst. Dette blir en ukes «master classes” med fokus på teknologi som muliggjører for innovasjon i større selskap. Først ut er anvendt blockchain.

Teknisk Sett i Palo Alto: - Dette er en rimelig inngangsbillett til nettverkene i Silicon Valley

«Produktifisering»

Som om ikke dette er nok, forteller Dyrnes at de også ser på hvordan de kan bidra inn i samarbeid mellom byer og næringslivet, hvor byer kan benytte mindre selskaper for å løse sine behov. Og da med spesielt fokus på løsninger som kan produktifiseres og gjenbrukes, mer enn tradisjonelle konsulenttjenester.

– Her kommer vi inn på offentlig innkjøpsmakt. Og produktifisering av løsninger. Det er kjempespennende. Her i USA er det nå et eget program på nettopp dette, City Innovate, der byer over hele USA ber selskaper fra hele verden om å tilby løsninger. Her kan det være mye å hente for norske leverandører.

Å komme hit med kun én ide er prematurt

– Er søk etter investorer blitt mindre viktig for selskapene som kommer hit?

– Kapital er fortsatt viktig. Det er ingen steder markedet er så likvid som her. Fortsatt finnes 45 prosent av all tidligfasekapital i USA her i Bay Area. Men kravene er også høyest her. Nåløyet er trangest. Hele verden kommer hit for å hente penger. Så vårt råd er ikke å komme hit for å regne med å få penger, men for å forstå hva som kreves for å lykkes.

– Mange har kanskje allerede fylt kassen når de kommer hit?

– Tja, det varierer. Men mange av de som er mest modne trenger neppe oss til det. Men jo mer modent selskapet er, jo lettere er det for oss å introdusere dem til vårt nettverk. Det koster bare en halvtime å sjekke ut om vi kan bidra med noe.

– Hvordan vil du da beskrive drømmecaset deres?

– Vi er opptatt av at selskapene skal bruke pengene sine på vekst. Her eller der. Derfor vil vi henvise deg til aktører som vi tror kan gi deg en reell validering. Vår kompetanse er på teknologirelaterte produkter og tjenester. Derfor bør du minst ha et såkalt «minimal viable product» for å få maksimalt ut av denne regionen. Å komme hit med kun én ide er prematurt, spesielt sett i lys av prisnivået her. Og som det heter "ideas are commodities, execution is not".