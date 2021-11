Etter å ha utdannet seg som ingeniør, for så å utdanne seg til sykepleier og jobbe som det, har Ingrid Anita Damli fått drømmejobben. Hun ønsket å jobbe i grenseland mellom de to utdanningene, og det har hun fått til gagns. Nå leder hun utviklingen av en stabilisert ambulansebåre i selskapet Stabel Care.

Pasienter som fraktes i en ambulanse, blir påført alle kreftene som påvirker bilen. Det kan være greit når man sitter i en stol, men for en pasient som ligger på en båre, og som kanskje er hardt skadet, kan det være en stor ekstra belastning. Miljøet har fra før brukt slik teknologi til å stabilisere biljardbord for båter. Utfordringen var å gjøre det i en båre som skulle gå inn i en ambulanse.

Båren, som kan vippe pluss minus 10 grader i fartsretningen og pluss minus hele 25 grader sideveis, gjør transporten svært mye mer behagelig for pasienten. Prinsippet er enkelt nok, men kravene til presisjon er svært store. Her må utslagene stemme perfekt med kreftene bilen utsettes for, ellers blir pasienten svimmel og kvalm.

Svarene fra pilottestene er svært gode. Nå gjelder det å få inn investorer og skalere opp produksjonen.

