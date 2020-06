Kenneth Fredriksen er høyt rangert i Huawei. Nordmannen er direktør i både Norden og Baltikum. Han er den eneste ikke-kineser som har vært landssjef på denne måten.

Fredriksen har naturlig nok synspunkter på hvorfor USA setter så mye inn på å stoppe selskapet han jobber i. Huawei har som få andre selskapet pådratt seg USAs vrede. Under Donald Trump møter de stadig mer motstand. Påstanden er at de er en sikkerhetsfare, men ikke alle tiltakene amerikanerne gjennomfører tyder på at de er motivert av risiko for spionasje.

Straffetiltakene, som inkluderer Googles tjenesteplattform på Android, er neppe begrunnet av annet enn at de ikke liker at kinesiske selskaper tar markedsandeler fra USAs egne. Til og med mobilprosessorene som sitter i telefonene til Huawei, vil USA til livs. Det taiwanske selskapet som produserer dem, får ikke lov å benytte amerikanske maskiner til fremstillingen. Det er ikke lett å drive butikk under slike omstendigheter.

Fredriksen mistenker at den amerikanske reaksjonen handler om å stoppe Kina og selskaper som dem å bli teknologisk ledende. Det er kanskje litt sent når de allerede leder utviklingen av 5G og var i ferd med å skaffe seg en tetposisjon på mobiltelefoner.

