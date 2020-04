Høytlønnede har 21 ganger flere elbiler enn dem med lavest inntekt. Men trenden snur

Av de rundt 74.000 privateide nyregistrerte bilene i 2019 var nesten 46.000 elbiler, og 28.000 fossilbiler.

I dag kom en ny rapport som Statistisk sentralbyrå (SBB) har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, som viser hvordan kjøpene fordeler seg blant husholdninger med ulikt inntektsnivå. Ikke uventet kjøper familiene med høyest inntekt flest nybiler totalt sett. SSB har delt inn befolkningen i ti desiler etter husholdningsinntekt, og i gruppa med de ti prosentene som har høyest inntekt, kjøpte 8,5 prosent av husholdningene ny bil i 2019, mot bare 0,2 prosent i nederste desil.

Husholdninger i desil 10 - med den høyeste inntekten - kjøpte i fjor 37 prosent av alle nyregistrerte elbiler og 21 prosent av alle nyregistrerte fossilbiler.

Det er familiene med høyest inntekt som står for de fleste nybilkjøpene. Og mange av dem velger elektrisk. Foto: SSB

Husholdninger på den nederste halvdelen på inntektsskalaen sto på sin side for kun 10 prosent av innkjøpene av nye elbiler og 22 prosent av nye biler som gikk på bensin eller diesel. Familier som er gruppert i desil 7-10 kjøper flere elbiler enn dieselbiler.

11 milliarder i avgiftslette

Tall fra Finansdepartementet viser at elbilkjøpere ble fritatt for rundt 11 milliarder kroner i merverdiavgift og engangsavgift i 2019, og i den politiske debatten vurderes det løpende om modellen med avgiftslettelser bør endres. Arbeiderpartiet og Rødt vil ha avgifter på dyre elbiler for å fjerne fordelen for de rikeste, Senterpartiet vurderer et lignende forslag opp mot dagens ordning.

Dette er alle elbilfordelene som gjelder i dag.

Vi spør generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu: – Viser SSB-tallene at det kan være behov for å endre på avgiftssystemet?

– Tallene avdekker først og fremst at de som kjøper nybiler, er folk med høy inntekt. I tillegg står firmaer for en betydelig andel, men det kommer ikke fram her. Så ser vi i tillegg at det er generelt stor fremgang for elbil i alle inntektssegmenter. Mens desil 10 (de med høyest inntekt) kjøpte 30,5 prosent flere elbiler i 2019 enn i 2018, er tilsvarende vekst i desil 1 (de med lavest inntekt) 40,5 prosent, sier Bu.

Norge har et mål om at alle nye biler skal være fossilfrie innen 2025, og Elbilforeningen hevder at insentivene må være minst like gode som i dag om vi skal få dette til. Christina Bu ser heller ingen grunn til å beskatte de dyre bilene mer enn de rimeligere.

– Noe av utfordringen er at markedet allerede har nådd en veldig høy andel innen klassene for små og mellomstore elbiler. For eksempel selges det nå nesten bare elektriske VW Golf. For å komme videre må vi også se en vekst i storbilsegmentet, og ikke minst for Senterpartiet må det være riktig å støtte opp under ordningen vi har nå: Endelig kommer det biler som egner seg godt i distriktene.

Størst prosentvis økning blant lavtlønte

I 2019 var det 21 ganger flere elbiler per voksen i husholdningene i desil 10, de med høyest inntekt, enn i desil 1. Antall biler totalt per husholdning stiger også i takt med inntekt. Mens mengden fossilbiler per voksen er størst i desil 7, er det fra desil 8-10 mengden elbiler som gjør at den totale mengden biler per voksen øker. I desil 10 har knapt 18 prosent av bilene elektrisk motor, mot under 4 prosent i de nederste fem desilene sett under ett.

Antall elbiler totalt per voksen i husholdningene økte med 32 prosent fra 2018 til 2019. I desil 1 vokser antallet mest. I de tre øverste desilene var veksten minst.

Christina Bu venter en forsterkning av denne trenden fremover:

– Folk med dårlig råd kjøper ikke ny bil, 3 av 4 kjøper brukt. Det vil ta tid før elbiler kommer for fullt i bruktbilmarkedet.