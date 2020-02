Rødt vil innføre avgifter på dyre elbiler

Rødt vil at de dyreste elbilene skal miste avgiftsfritaket og ber opposisjonspartiene på Stortinget slå følge.

– Nå brukes det over 10 milliarder i året på avgiftsfritak for elbiler, og det er 27 ganger så vanlig å ha en elbil i familier med god råd enn i familier med dårlig råd. Det skuffes milliarder av kroner over til dem som har mest, sier partileder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Han utfordrer Fremskrittspartiet til å stille seg bak kravet om at de dyreste og mest luksuriøse elbilene skal slippe unna avgifter. Moxnes leverte før helgen inn et forslag om å be regjeringen utrede modeller for å ilegge de dyreste elbilene avgifter.

Veibruksavgift

Forslaget skal være forenlig med politikken til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Senterpartiet vil at det fremdeles skal være billigere å kjøpe elbil, men mener også disse bilene må betale veibruksavgifter. I regjering tok Frp til orde for en vektavgift på dyre elbiler, men dette ble fjernet i Stortinget av Venstre og KrF.

Forslaget fra Rødt skal komitébehandles. Selv om det ikke er i strid med hva Frp tidligere har tatt til orde for, varslet partileder Siv Jensen at ethvert forslag fra venstresiden ikke vil få deres støtte, men at partiet i stedet vil fremme sine egne forslag.