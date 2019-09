Høyspent i Frankfurt: Her er elbilene som snart skal rulle på norske veier – og noen du nok aldri får se igjen

Frankfurt, Tyskland: – Hello, sier han.

Vi øker farten umerkelig, later som om vi ikke hører.

– HELLO, sier han, høyere denne gangen, og urutinert nok møter vi blikket hans. Mer skal det ikke til, så er vi overfalt av en dresskledd kineser som mer enn gjerne vil vise oss hvor flinke bedriften som har sendt ham til Europa er til å produsere skumplast.

Det er første pressedag på årets Frankfurt Motor Show, og journalister fra hele verden løper i beina på hverandre med stadig mer svetteblanke isser og stadig mer blodige gnagsår. Som en forvirret bisverm plystrer de rundt, livredde for å gå glipp av årets nektar, mens alvorlige unge pussegutter og -jenter løper etter oss med pussekluter og støvbørster for å unngå svetter journalistfingeravtrykk på de helt nye bilene.

La oss begynne med de elbilene du kan kjøpe i Norge i nær fremtid – og et par som neppe kommer til stå foran deg i morgenrushet. La oss begynne med den mest kortreiste bilfabrikken, nemlig Opel fra Rüsselsheim, knappe tre mil fra messehallen i Frankfurt.

Se bildegalleri fra Frankfurt øverst i artikkelen.

e-Corsa: fra 249.900.-

Årets elektriske deltaker derfra er e-Corsa, som flere hundre norske kunder går og venter på. I går fikk de til og med vite prisen: e-Corsa får en startpris på 249.900 kroner, og for den kvarte millionen får man en kjapp småbil med batteripakke på 50 kWt, 330 km WLTP-rekkevidde og muligheter for hurtiglading inntil 100 kW.

VWs nye folkevogn

Mye rart skal skje før VW ID.3 ikke blir en storselger i Norge. Foto: Paal Kvamme

Årets kanskje største nyhet var nok VW sin nye ID. 3, som rett nok fikk dradd av kamuflasjen på et VW-arrangement kvelden før. Det var voldsom interesse for elbilen, som VW hadde parkert et ufattelig antall i messehallen. Selv om bilen er nesten på millimeteren like lang som den utgående e-Golf, har kompakt elektrisk drivlinje gjort det mulig å øke akselavstanden, med solid plass i kupeen som resultat. Også bagasjerommet er større enn forgjengeren – nå teller det 385 liter. Bilen blir en riktig kjapping, med motor på 150 kW, dreiemoment på 310 Nm og 0–100 km/t på 7,2 sekunder.

Inngangsmodellen 1st, som i praksis er utsolgt før produksjonen er skikkelig i gang, ligger på rundt 330.000 kroner. Batteripakken er på 58 kWt netto, noe som skal rekke til 420 km etter WLTP-normen. Større og mindre batteripakker vil følge.

VW har antydet at tretallet blant annet står for at dette skal bli merket tredje store publikumsfavoritten, etter den luftkjølte folkevognen og Golf. ID. 3 blir for øvrig den første av merkets biler siden nettopp den opprinnelige folkevognen. Det er all grunn til å vente rikelig av disse på norske veier til sommeren. Eneste bismak er at bilen ikke får hengerfeste eller muligheter for taklast.

VW dro også opp en ny logo av sekken, perfekt timet for å følge årets store trend i Frankfurt: selvlysende logoer på bilene. Også VW e-up! ble vist i oppfrisket form: nå med nytt batteri, 61 KW (eller 83 hk, om du vil) og rekkevidde på 260 km (WLTP).

Drone-Audi

Audi hadde ingen egentlig ny elbil å vise, men som plaster på såret fikk vi se flere konseptbiler. Blant dem AI: TRAIL, en offroadbil med fire elektromotorer – altså quattro – og fem droner som skal lyse opp foran bilen. Disse skal altså ha dokking på taket, og skal altså lette og lyse opp veien foran bilen, og så returnere til dokkingstasjonen.

Honda e med norsk pris

Honda viste frem de første masseproduserte eksemplarene av vesle Honda e, og lanserte også den norske prisen: fra 266.200 kroner for versjon en med 136 hk, og deretter går taksameteret rakt oppover. Kamera og skjermer i stedet for vanlige speil er standard.

Superbillig Skoda

Skoda stilte ikke med sin kommende elektriske SUV, som foreløpig går under navnet Vision IV. Derimot hadde de sin første serieproduserte elbil noensinne: minibilen Citigo IV, som er tsjekkernes tolkning av konsernslektningen VW e-up! Når Skoda endelig kommer med sin første elbil, er det ingenting å si på prisene: Fra 176.000 kroner, og da får man et batteri på 36,8 kWt og en WLTP-rekkevidde på 260 kilometer.

Høyspent fra Hyundai og Kia

Hyundai benyttet anledningen til å vise frem sin elektriske konseptbil 45, et hypermoderne kjøretøy som etter sigende skal være inspirert av Hyundai Pony fra 1974. Mye diamantformer, og et ellevilt interiør som neppe vil bli å se på noen produksjonsbiler noensinne. I tillegg viste Hyundai frem en elektrisk sportsbil, som er utviklet i Tyskland.

Mer matnyttig er det kanskje at Hyundai og søsterselskapet Kia annonserte at de har gått inn i lynladerselskapet Ionity. Fra 2021 vil både Kia og Hyundais elbiler være utstyrt med 800-volts ladesystemer, for å høste fruktene av Ionity-ladere med kapasitet på inntil 350 kW.

Polestar på vei nordover

Etter at Polestars verdensturné har vært innom Frankfurt, kommer Polestar 2 til Stavanger, Bergen og Trondheim. Foto: Paal Kvamme

Også svensk-kinesiske Polestar var på plass med sin Polestar 2. Bortsett fra at denne nok kommer til å friste mang en nordmann, er det ikke mye nytt å melde om bilen, bortsett fra at den omreisende verdensturneen vil komme til Norge i oktober: 4.–6. oktober kan siddisene se den på Skur 2 i Stavanger, 10.–12. oktober kan bergenserne bivåne bilen i Grieghallen, mens trønderne kan se Polestar 2 på Tapperiet på Dahls fra 19.–21. oktober.

Porsche med to gir

3000 nordmenn har betalt depositum for å sikre seg Porsches første elektriske sportsbil. Foto: Paal Kvamme

Porsche var frist til stede med et rikt utvalg av sin første elektriske sportsbil, Taycan. Bilen får to gir, et for rask akselerasjon og et for høy toppfart. Rundt 3000 nordmenn har lagt inn reservasjon på Taycan, som har en startpris på 1.324.900 kroner. TU kommer snart tilbake med mer Taycan-stoff.

Kø rundt Byton

En av bilene det var størst interesse for på årets Frankfurt, var Byton M, som endelig blir vist frem i noenlunde produksjonsklar versjon. En diger familiebil, der det ikke er spart på skjermene: I tillegg til den helt elleville 48-tommers hovedskjermen, er det mindre skjermer både på rattet og mellom forsetene.

Inngangsversjonen vil ha bakhjulstrekk, et batteri på 72 kWt, en singel motor på 272 hk og WLTP-rekkevidde på inntil 360 kilometer. Prisen på denne skal være 45.000 euro. Den mer kostbare versjonen med firehjulstrekk vil ha 408 hk, batteripakke på rundt 95 kWt og rekkevidde på inntil 435 km. Byton M skal håndtere hurtigladere på inntil 150 kW.