Høye bensinpriser varer trolig til over sommeren

I Tromsø ligger prisen nå på over 19 kroner, flere steder er den rundt 18 kroner literen. Trolig vil det ta tid før prisene synker igjen. Årsaken til de høye prisene er todelt, skriver NRK.

En side av saken er at det er fellesferie, som pleier å presse opp prisene. Og i år skal ekstra mange på bilferie, både her i landet og i mange andre land. En annen er at råoljeprisene er høyere enn de har vært på lenge. Ved stengetid tirsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 75 dollar fatet på Oslo Børs.

– Vi må nok regne med de pumpeprisene vi har nå gjennom sommeren. Så begynner kjøringen å avta og bensinpremien over oljeprisen å dabbe av litt utover høsten, sier sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

– Mange folk i mange land har ferier i sitt eget land og kjører bil. Det driver opp bensinetterspørselen, og raffineriene må jobbe ganske kraftig for å produsere så mye bensin, sier sjefanalytiker Per Magnus Nysveen i Rystad Energy til NRK.