Hordaland kan få Europas største vindkraftverk på land

Den planlagte vindparken «Hordavind» i Nordhordland kan bli Europas største vindkraftverk på land. Men først må myndighetene si ja til planene.

Det er ikke småtteri som planlegges på fjellet i Modalen, Masfjorden og Lindås nord for Bergen. For mellom 12 og 14 milliarder kroner vil utbyggerne sette opp rundt 135 turbiner innenfor et område på 65 kvadratkilometer, skriver Bergens Tidende. Det er et område på størrelse med Finnøy i Nordland eller Frei i Kristiansund.

Hver vindmølle blir mellom 200 og 250 meter høy, dobbelt så høyt som Plaza Hotell i Oslo eller omtrent like høyt som Kjell Inge Røkkes planlagte skyskraper.

Protester

Planene er sendt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Personlig synes jeg dette er spennende. Det er klart at prosjektet har en høy pris i form av naturinngrep, men samtidig ligger det store muligheter her. Det blir en avveining mellom fordeler og ulemper, sier ordfører Tom Kristian Thorsen i Modalen.

Mange har allerede gjort det klart at de mener prisen blir for høy. Planene har allerede utløst heftig debatt og både protestmarsj og folkemøter.

– Kommer det et vindkraftverk her, vil det få helt andre og ødeleggende effekter på landskap, dyreliv og annet biologisk mangfold, sier daglig leder Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag.