Nå står vindkraft for 14 prosent av Europas elektrisitet

Vindkraft sto for 14 prosent av elektrisiteten i Europa i fjor, viser nye tall fra vindorganisasjonen WindEurope. Det er opp fra 12 prosent året før.

I fjor ble det dessuten bygget ut ny vindkraft med en kapasitet på totalt 11,3 GW. 8,6 GW var landbasert, mens 2,65 GW var offshore vindkraft.

Det innebærer at vindkraft sto for halvparten av all den nye kraftproduksjonen som ble installert i Europa i fjor.

Økt kapasitet og kraftigere turbiner

Totalt har Europa nå vindparker med en kapasitet på 189 GW. Av det er 171 GW på land og 18 GW offshore.

Den økende andelen vind i elektrisitetmiksen skyldes en kombinasjon økt kapasitet og kraftigere vindturbiner.

Danmark var landet som hadde høyest andel vind i sin elektrisitet i fjor, med 41 prosent. Deretter fulgte Irland, hvor 28 prosent av elektrisiteten kom fra vindkraft og Portgual, med 24 prosent.

I Tyskland kom nesten 21 prosent av elektrisiteten fra vind i fjor.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet var fornybare energikilder i 2018 større enn kull i Tyskland, og står for 40 prosent av energien. Vind er den største energikilden av de fornybare.

Prisene fortsetter nedover

Men selv om andelen elektrisitet øker, ble det bygget mindre ny vindkraft i Europa i fjor enn i rekordåret 2017. Det er likevel håp for fremtiden ettersom 2018 var et rekordår for finansiering av ny vindkraftutbygging.

Det ble tatt investeringsbelsutninger for totalt 17 GW, 13 GW på land og 4,2 GW offshore vind.

Tallene tyder også på at prisene for å bygge ut vindkraft forsetter nedover. 17 GW i fjor er 45 prosent mer enn året før, samtidig som den totale prislappen bare øker med 20 prosent.

WindEurope, som jobber med å promotere vindkraft, ser likevel noen utfordringer fremover. Fjoråret var det dårligste året for nye installasjoner av vindkraft siden 2011, og veksten i landbasert vind falt med 50 prosent i Tyskland og har tørket ut i Storbritannia, skriver organisasjonen.

I tillegg trekker de frem at det i hele 12 land i EU ikke ble installert en eneste vindturbin i fjor. De er også usikre på den videre finansiering av ny vindkraftutbygging, ettersom enkelte land har utfordringer knyttet til tildeling av nye tillatelser.

– Vi ser også en manglende ambisjon for vindkraft i Sentral- og Øst-Europa, sier Giles Dickson, aministrerende direktør i WindEurope i meldingen.