Hoppet av karriere i oljeindustrien for å utvikle utstyr som redder liv

Øyvind Tjølsen, teknisk sjef i Excitus, hadde tidligere 20 års erfaring fra Laerdal Medical, der han blant annet jobbet med utvikling av medisinsk sug. Etter noen års mellomspill i oljebransjen, ville han tilbake til helseteknologien.

– Etter å ha jobbet i oljebransjen, ønsket vi oss begge tilbake til medtech, sier teknisk sjef Øyvind Tjølsen og kikker bort på markedsdirektør Per R. Ørke.

Ørke har lang erfaring fra blant annet Hitec og National Oilwell der han stort sett jobbet med produkt- og forretningsutvikling, men har også jobbet et par år i Laerdal Medical. Sammen med den tredje gründeren Terje Bondhus, som var fem år i Laerdal Medical, startet de Excitus i 2014.

At det opplevdes meningsfullt å utvikle medisinske produkter, var én viktig årsak til å vende tilbake til gammelt beite. Ønsket om å bygge opp egen produksjonsbedrift, en annen. Etter innflytting i nåværende lokaler i Hillevåg i 2019, har de først vokst sakte, med tre nye ansatte i 2020.

– Neste år ekspanderer vi med minst fem skarpe hoder til. Om ti år ser vi for oss å være mellom 60-100 ansatte i Stavanger innen produktutvikling, produksjonsoppfølging, og salg og distribusjon, sier daglig leder Lene K. Wilhelmsen.

Fjerner oppkast

Innen da skal produktkatalogen bestå av 3-5 produkt rettet mot prehospital livredning. Inkludert det første produktet som Excitus utvikler nå: Den håndholdte sugepumpa «Cary» som skal frigjøre pasientens luftveier på skadestedet.

Forsvaret og ambulansetjenesten er naturlige markeder. Enkelt livreddende utstyr er livsnødvendig hvis oppkast og blod blokkerer en soldats eller et trafikkulykkeoffers luftveier.

– I dag er alternativene en pumpe som må pumpes manuelt, eller en elektrisk sugepumpe som er for stor og tung til å ha med ut i felten. Vår pumpe er lett, oppladbar, kan håndteres med en hånd og virker i alle stillinger, sier Tjølsen.

Sugepumpa består av to deler: En håndholdt drivenhet og en engangspumpe med beholder.

Samarbeider med FFI

Sugepumpa utvikles i samarbeid med aktuelle kunder. Ikke minst Forsvaret. Nylig fikk Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tilsendt prototyper for uttesting.

– Vi heier på små gründere som vil levere utstyr til Forsvaret, sier Torgeir Mørkved, forskningsleder ved avdeling Innovasjon og industriutvikling ved FFI.

Excitus Har utviklet en livreddende sugepumpe Batterikapasiteten er på minimum en time, som tilsvarer flere timers normalt bruk. Sugepumpa suger 20 liter i minuttet med et undertrykk på 550 mm/hg. Excitus har fått forskningsmidler fra: Innovasjon Norge, cirka 8 millioner

Horizon 2020 Phase 1 (EU), kr 500 000,-

VRI Rogaland (2017-2018), kr 300 000,-

Skattefunn, uvisst beløp per i dag

Siden det er snakk om prototyper, skal de fem drivenhetene og 15 beholderne, ikke brukes på folk. Forsvaret skal teste hvordan de er å frakte med og bruke i felt. Sugeeffekten testes innendørs i kontrollerte former.

– Som pilotkunde i en innovasjonskontrakt gir vi fortløpende tilbakemeldinger på våre erfaringer. Hvordan den er å bruke, hvordan den passer i sekken, hvordan den er å få med seg og hvordan den er å betjene under pasientbehandling, sier Mørkved.

Lettere å bruke

Utenom forsvarssektoren, er norsk og internasjonal ambulansetjeneste en stor potensiell kunde. Produktsjef Karin Haaland skal, med sine 17 års erfaring fra ambulansetjenesten, sikre at sugepumpa treffer ambulansepersonalets reelle behov.

– Siden sugepumpa kan brukes i alle stillinger, er den mer anvendelig enn dagens alternativ i ambulansene. Dagens sugepumper kan bare brukes i stående posisjon, mens vår kan brukes i alle retninger, sier hun.

Utfordringen er at det som suges opp fra luftveiene, er flytende. Hvis dagens beholdere snus, slår innholdet tilbake og tetter pumpa. For å motvirke det fyller Excitus beholderen med en patentsøkt, absorberende matte.

– Det ser ut som bomull, men er bygget opp av flere komponenter som til sammen gir de funksjonene vi ønsker. Hva den består av vil jeg ikke røpe, ler Tjølsen på spørsmålet om hva matta er laget av.

Sugepumpa «Cary» i Øyvind Tjølsens hender, utvikles i nøkterne lokaler i Hillevåg i Stavanger. Her sammen med Lene K. Wilhelmsen og Per R. Ørke. Foto: Alf Bergin

Skal ikke spre smitte

Covid-19 aktualiserer smittevern. Excitus’ sugepumpe skal være smittesikker. Dette problemet er løst ved at vakuumpumpa sitter i den utbyttbare beholderen. Mekanisk energi overføres fra den håndholdte drivenheten.

Ingenting fra pasienten kommer inn i drivenheten som drives av et litium-ionbatteri. Returlufta ventileres ut under inntaksrøret tilbake til pasienten, etter å ha blitt renset gjennom et HEPA-luftfilter. Slik skjermes sanitetssoldat eller ambulansemedarbeider fra smittefare.

– Beholderen kastes etter bruk. Drivenheten er aldri i befatning med pasienten, sier Haaland.

Nå fortsetter arbeidet med å videreutvikle prototypen til et ferdig kommersielt produkt.

– Vi har cirka to år igjen til lansering. Nå har vi nådd TR 6 i Technology Readiness Level, der TR 9 representerer ferdig produkt, sier Wilhelmsen.

Utenom tilbakemeldinger fra FFI, får de respons fra norske og utenlandske ambulansemedarbeidere. Sugepumpa, som veier mindre enn 700 gram, skal om mulig bli enda lettere. Dagens drivenhet, som er en 3D-printa plastversjon, skal erstattes med en drivenhet i aluminium.

– Drivenheten har ikke kjølevifte. Plast isolerer for godt, derfor skal vi bruke aluminium. Det leder bedre bort varme, forklarer Tjølsen.

I dag høres sugepumpa ut som smulestøvsugeren den minner om, men skal bli mer stillegående, slik at den kan brukes av forsvaret i felt. Den skal også modifiseres slik at den fungerer der det er vått.

Vil bygge medtech-klynge

Tjølsen og Ørke har store forhåpninger for bedriften. Målet er å starte ny produksjon av medisinsk utstyr i Norge. Om mulig i Stavanger.

Sugepumpa består av to deler. – Beholderen, som kan romme opptil tre desiliter væske, kastes etter bruk. Drivenheten kan brukes rundt 50 ganger før batteriet er tomt, sier produktsjef Karin Haaland. Foto: Alf Bergin

– Vi må leve av noe annet enn olje i framtida, sier Ørke.

Forhåpningene skal gjøres mulig av moderne robotteknologi.

– Automatisert produksjon koster det samme enten det gjøres i Norge eller i Kina. Vi har beregnet at det tar 62 sekunder å sette sammen en beholder. En robot skal kunne produsere 400.000 beholdere per år, sier Ørke, som legger til at de skal bruke 2021 til å finne en samarbeidspartner for internasjonal distribusjon.

Med Laerdal Medical som inspirasjon, og med nytt sykehus i byen, mulig medisinutdanning og flere medtech-selskap, vil Excitus være med og gjøre Stavanger-regionen til ledende innen utvikling av medisinsk utstyr.

– Vi ønsker å sitte i førersetet for dette, og vil gjøre det ved å knytte oss til andre bedrifter innen medtech for å hente synergier og dele erfaringer, samt samarbeide med studenter innen helse, sier Wilhelmsen som i 2021 også planlegger å opprette en doktorgradstilling tilknyttet bedriften.

Artikkelen ble første gang publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin, 11/2020.