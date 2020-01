Høie: Babcocks bakvaktordning har ikke fungert

Det sa helseministeren da han redegjorde for saken i Stortinget onsdag.

Han pekte blant annet på at ordningen med bakvakt for pilotene ikke har fungert etter hensikten. For mange piloter har vært knyttet til Gardermoen, og for få har vært knyttet til basen i Nord-Norge.

Ventet forbedring

Babcock hadde oppstartsproblemer da selskapet overtok tjenesten 1. juli, og dette ble avløst av tekniske problemer med flyene.

I starten av oktober var det likevel klare forventninger om at beredskapssituasjonen var i bedring, ifølge Høie. Den tekniske feilen med navigasjonssystemet var løst, og opplæring av piloter var ferdig.

– Det ble derfor kommunisert både til Stortinget og i mediene at vi forventet en klar bedring i løpet av oktober, sa Høie.

Men utover høsten ble det tydelig at mangelen på piloter vedvarte.

– Ordningen har ikke fungert etter hensikten, sa Høie, med henvisning til bakvaktene.

For mange i sør, ikke nok i nord

Babcock har forpliktet seg til å ha fire piloter på bakvakt døgnet rundt, tilgjengelig for å gå inn i vakter ved alle landets baser. Pilotene skal kunne aktiveres innen 60 minutter og kunne nå enhver base innen fire timer.

Men pilotene fikk i sin nye kontrakt tilbud om å beholde arbeidssted med fast base. Dessuten ble propellflyet på Gardermoen ble byttet ut med et jetfly, noe som krevde en annen kompetanse hos pilotene.

– Det var sju piloter mer enn behovet på Gardermoen, samtidig som basene i Kirkenes, Brønnøysund og Alta manglet sju piloter, sa Høie.

Det vil kreve en reforhandlet tariffavtale mellom Babcock og Luftambulansetjenestens flygerforening dersom organiseringen skal endres. Forhandlingene startet i oktober, men ble brutt dagen etter.

Høie understreket at luftambulansetjenesten er avgjørende for at folk i nord skal få nødvendige helsetjenester.

– Jeg er ikke fornøyd med at nåværende flyambulanseoperatør Babcock ennå ikke har levert etter avtale, sa han.

Ekstratiltak

Det er ikke første gang helseministeren må møte i Stortinget for å redegjøre om situasjonen, og han har en rekke ganger svart på spørsmål fra stortingsrepresentanter som er bekymret for dekningen.

Fire av Babcocks ti fly ble satt på bakken med det samme tekniske problemet den 6. desember, men er nå tilbake i tjeneste. Men julen ble også preget av sykdom blant pilotene. På et tidspunkt var alle flyene ute av tjeneste på grunn av sykdomsforfall.

– Det har vært en vanskelig periode, sa Høie, som takket helsepersonell og andre som har strukket seg for å finne løsninger.

Han la til at selskapet har vist at det evner å stille ressurser til rådighet når det er nødvendig.

Ekstratiltak, som at et av Forsvarets helikoptre bistår med base i Kirkenes gjennom vinteren, er innført for å bøte på situasjonen.

90 prosent beredskap

Babcock leverte en beredskap på 90 prosent etter beredskapsproblemene i desember.

I desember leverte Babcock en beredskap på 90,33 prosent med luftambulansetjenestens egne ni fly. Medregnet ekstra fly for kort- og langbane som selskapet selv satte inn i desember, leverte Babcock en beredskap på 95,57 prosent i siste måned av 2019, viser tall fra Luftambulansetjenesten.