Heretter får Ekstra-abonnentene masse karriere-innhold

Mandag 13. januar lanserte Teknisk Ukeblad Media den nye nettsiden karriere360.no. Her vil tre personer jobbe fulltid med å skrive saker om utdanning, arbeidsliv og karriere. Om hvordan teknologi bidrar til å endre arbeidsplasser, og hvordan man som arbeidstaker holder seg oppdatert og relevant. Karriere360-redaksjonen vil også få innhold fra øvrige journalister i TU Media.

Mange av sakene vil være forbeholdt abonnenter. Et TU ekstra-abonnement gir heretter full tilgang til alle abonnementssaker på tu.no, digi.no og karriere360.no.

Flere Ekstra-saker

Også på tu.no og digi.no vil antall Ekstra-saker øke. I skrivende stund har Teknisk Ukeblad Media rundt 12.000 digitale abonnenter. Disse er blant våre mest lojale lesere, som vi nå ønsker å belønne med enda mer innhold.

Da vi for drøyt to år siden lanserte Ekstra for tu.no og digi.no, fikk abonnentene ca. 10 eksklusive saker i uka. Dette har vi gradvis økt. Nå er tallet over 50, og øker videre. I Ekstra legger vi de mest ressurskrevende og eksklusive sakene. Her skal abonnenter få fordypning, innsikt og saker som skal hjelpe ansatte i teknologibedrifter til å gjøre jobben sin enda bedre.

Digitale abonnenter kan også lese digitaliserte arkivsaker tilbake til 1854 – alt som har stått i TUs papirmagasiner siden starten.

Vanlige spørsmål om Ekstra-abonnement

Ansatte i Teknisk Ukeblad Media har siden oppstarten kommunisert mye med våre digitale abonnenter. Under har jeg oppsummert de vanligste henvendelsene og svarene:

– Får jeg som digital abonnent tilgang både på TUs, Digis og Karriere360s Ekstrasaker? Svaret på dette er todelt. Privatpersoner som abonnerer på Ekstra, får saker både fra tu.no, digi.no og karriere360.no. Bedrifter som bestiller abonnement på vegne av mange ansatte, kan velge om de vil betale for tilgang til ett nettsted eller begge.

– Får jeg Ekstra gratis hvis jeg abonnerer på Teknisk Ukeblads papirmagasin? Svaret på dette er nei. Ekstra og TU papir er separate produkter, og innholdet fra Ekstra vil ikke bli å finne i bladet. I øyeblikket har vi ingen pakkeløsning for abonnement på blad og TU-delen av digital tjeneste, men det kan komme senere.

– Hvorfor får ikke medlemmer av TUs eierorganisasjoner Tekna og Nito innholdet gratis? Teknisk Ukeblad Media er en uavhengig mediebedrift, som driver journalistikk uten innflytelse fra eierne, og som finansierer sin egen drift. Tekna og Nito har valgt å kjøpe papirutgaven av TU til sine medlemmer som ett av mange medlemsgoder.

– Tilbyr TU noen rabattordninger? Bedrifter som ønsker å kjøpe tilgang til mange ansatte, får rabatt, etter en trappetrinnsmodell. Medlemmer av Tekna og Nito får halv pris.

– Hvilke andre fordeler får abonnenter? Digitalt abonnement er en ganske ny tjeneste i TU, og målet er gradvis å utvide abonnementsfordelene. I første omgang tilbyr vi abonnentene rabatt på Teknisk Ukeblad Medias mange konferanser, som er vår nyeste arena for debatt, og en møteplass for ledende stemmer i teknologi-Norge. Abonnentene får også et skreddersydd nyhetsbrev. Ellers er et digitalt og søkbart arkiv helt tilbake til 1854 nevnt.

– Hva om jeg opplever noen problemer med tjenesten? Kundeservice for Ekstra treffes på ekstra@tu.no