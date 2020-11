Her slipper Volvo nye biler i bakken fra 30 meters høyde

Nylig gjennomførte Volvo en nokså ekstrem kollisjonstest hvor de slapp ti nye biler i bakken fra 30 meters høyde ved krasjlaboratoriet i Torslanda i Gøteborg. I videoen øverst i saken kan du se hvor ekstreme deformasjoner bilene fikk etter luftige turer i fritt fall.

Forsøkene gjennomføres for å gi redningsmannskaper mulighet til å trene på noen av de mest alvorlige ulykkesscenariene. Skadene som oppsto under forsøkene er sammenliknbare med en frontkollisjon mellom en lastebil og en personbil i høy hastighet eller en kraftig kollisjon fra siden, skriver Volvo i en pressemelding.

Funnene fra forsøkene samles i en forskningsrapport som offentliggjøres senere. Hensikten er at redningsarbeidere over hele verden kan lære av den. Volvo påpeker at nyere biler bygges annerledes og med andre materialer enn eldre modeller. Derfor mener bilprodusenten det er viktig at redningsmannskapene får oppdatert kunnskap om hvordan man redder ut mennesker fra nyere biler.

Elektriske XC40 skal være minst like sikker

Blant bilene som ble sluppet finner vi XC40, som nå er på vei til norske kunder i helelektrisk versjon. Det er imidlertid ikke den helelektriske versjonen som ble sluppet, men en forbrenningsmotorvariant.

Volvo har blant annet forsterket fronten av helelektriske XC40 for å være minst like sikker som forbrenningsmotorvarianten. Her er understellet på elektriske XC40. Foto: Mathias Klingenberg

Volvo har tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad at helelektriske Volvo XC40 skal være minst like sikker som forbrenningsmotorvarianten. Elbilens batteri er plassert sentralt og i bunnen av bilen, beskyttet av deformasjonssoner rundt. Volvo har simulert hvordan elbilens batteri vil påvirke sikkerheten og designet en ny struktur blant annet i fronten av bilen for å ta imot kreftene fra en frontkollisjon.

Prinsippet for sikkerhetsutformingen er det samme for alle modellene: Hardt materiale i det innerste området rundt menneskene i bilen, og mykere på utsiden av bilen.

Egen havarikommisjon

Håkan Gustafson, senioretterforsker ved Volvos egen havarikommisjon (Volvo Cars Traffic Accident Research Team), sier at de vanligvis bare krasjer biler i laboratoriene. Dette er første gang de har sluppet biler fra en 30 meter høy kran.

– Vi visste at dette vil skape ekstreme deformasjoner og gjorde dette for å gi redningsarbeiderne en skikkelig utfordring å trene på, sier Gustavson i pressemeldingen.

Volvos egen havarikommisjon undersøker mange alvorlige ulykker med nyere Volvoer i Sverige. Undersøkelsesgruppen har også vært i Norge tidligere for å undersøke ulykker. Resultatene fra undersøkelsene samles i en database som er med på å bestemme utviklingen av kjøretøyenes sikkerhetssystemer.

Vi fikk øye på et av utrykningskjøretøyene da vi besøkte Volvo Torslanda utenfor Gøteborg tidligere i år:

Volvo har en egen havarikommisjon som undersøker alvorlige ulykker med Volvoer. Her er en av havarikommisjonens biler på fabrikken i Torslanda, utenfor Gøteborg. Foto: Mathias Klingenberg

Her er en annen versjon av videoen, også filmet og redigert av Volvo. Den viser mer av redningsarbeidet og har kommentarer av blant andre Gustavson: