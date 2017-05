Her skal Hydro lage 200.000 tonn aluminium til biler

Grevenbroich, Tyskland: Automotive Line 3 (AL3) er navnet på den splitter nye produksjonslinjen ved Hydro Aluminium Rolled Products, Grevenbroichder. Hydro i Tyskland har brukt 1,2 milliarder kroner på utvidelsen, som øker kapasiteten med opptil 150.000 tonn aluminium.

Dermed firedobler de produksjonen av metall til bilindustrien.

Det er så viktig for både Tyskland og Norge at forbundskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen på torsdag.

Bokser og biler

I Grevenbroich, omkring 30 kilometer fra Düsseldorf, skal ruller med aluminium gis de ønskede egenskaper, spesifisert av Hydros kunder, slik at flere bildeler i stål kan erstattes av aluminium.

Fabrikksjef Christoph Budde stråler som en sol. Prøveproduksjonen er i gang. Bilfabrikanter og leverandører av originaldeler (OEM) har vært og sett på AL3.