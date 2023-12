Her skal brukte tekstiler bli nye fibre På rekordtid er landets første anlegg for tekstil-til-tekstil-gjenvinning installert i Sandefjord.

Tekstilnæringen står for nærmere 10 prosent av det globale CO2-utslippet i verden. I 2022 eksporterte vi 31.642 tonn brukte tekstiler og tekstilavfall ut av Norge, fordi det ikke finnes materialgjenvinning av tekstilavfall her hjemme. Det vil Norsk Tekstilgjenvinning gjøre noe med. Nå starter de opp sitt forsknings- og demonstrasjonsanlegg for mekanisk tekstil-til-tekstil-gjenvinning. F.v: Steffen Johannessen, Pål Erik Haraldsen, Rune Larsen og Christoffer Lindhagen. Foto: Mona Strande