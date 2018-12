Her sikrer de befolkningen mot skred ved hjelp av 3D-modeller

Colombias nest største by, Medellín, er svært utsatt for flom og jordskred, og har hatt flere dødelige skred bare i løpet av de siste årene.

Medellín har vært utsatt for dødelige skred en rekke ganger de siste årene. Bildet viser redningsarbeidet etter et skred som tok livet av flere titalls mennesker i 2010. Foto: Luis Benavides, AP

Byen har, med liten eller ingen planlegging, strukket seg opp langs fjellsidene i området som ligger i Andesfjellene omtrent 1.500 meter over havet. Og mange av disse områdene i og rundt byen er i høy risikosone for jordskred.

Den statlige organisasjonen for byutvikling, Empresa Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) har begynt å bruke bim (bygningsinformasjonsmodeller i 3D) for å bedre sikkerheten i disse områdene.

Stor- og småskala kart

Byplanleggerne har brukt et småskala byplanleggingsverktøy kalt MIB, basert på det amerikanske selskapet Autodesks 3D-programmer for bygg og arkitektur. Småskalakartlegging er knyttet opp til storskalakart over byen som helhet, og målet er å trygge innbyggernes systemer for transport, sanitet, parker, og andre tjenester i tillegg til selve boligene, ifølge en pressemelding fra Autodesk.

Manglet midler, endte opp med å kommunisere bedre

Valg av bim ble tvunget fram av mangel på ressurser til å gjennomføre en manuell undersøkelse av hele byen, men fyller også EDU-teamets ønske om å kommunisere tydelig med innbyggerne.

Nicolás Rivillas Hincapié, assisterende direktør for design og innovasjon i EDU, sier i pressemeldingen at BIM ble valgt for å bevisst kommunisere prosjektet tydelig til de berørte bydelene.

– Vi ønsker å gjøre bydelene sikrere for folk, og samtidig ta deres innspill og ønsker med i prosessen. Vi så BIM-teknologi som den beste måten å enkelt lage visuelt tydelig kommunikasjon av et komplekst prosjekt, sier Hincapié.

Han mener bruk av 3D-visualisering i offentlig planlegging i en hvilken som helst skala kan spille en viktig rolle i kommunikasjon med mennesker.

– Det gir et klart grunnlag for å dele ideer og samle tilbakemeldinger. Beslutningene blir mer samarbeidende, sier han ifølge pressemeldingen.

Medellíns bebyggelse strekker seg oppover skråningene i Andesfjellene. Foto: EDU

Internasjonal oppmerksomhet

Tidligere i høst vant de priskategorien Infrastructure – Small Project (mindre enn 100 millioner dollar) under en internasjonal bim-konkurranse i Las Vegas.

Konkuransen, AEC (Architechture, Engineering, Construction) Excellence Awards, arrangeres hvert år av den amerikanske IT-giganten Autodesk. Selskapet har rundt 6800 ansatte og har levert en rekke IT-tjenester til det internasjonale markedet. Vinnerne avsløres på den årlige digitaliseringskonferanse for byggenæringen, som samler over 10 000 arkitekter, ingeniører og entreprenører i fire dager i Las Vegas i oktober.

Under årets konferanse vant også Cowi og Nordic office of architecture en priskategori for arbeidet med Stavanger Universitetssykehus (SUS2023).

En av forutsetningene for å delta i konkurransen er at en av Autodesks tjenester er involvert i prosjektet.

Visualiserte sikringstiltak

Urban 3D-modellering skal sikre bygg og infrastruktur i skredutsatte Medellín. Foto: EDU

Den Colombianske organisasjonens 3D-kart over byen er satt sammen av GIS-data (geografiske informasjonssystemer) og ortografiske bilder behandlet i Autodesks InfraWorks, et program for design av infrastruktur.

3D-modellen inkluderer både eksisterende forhold og foreslåtte tiltak.

Til å skape modeller av hellinger og mulige forbedringer av transportsystemet har teamet brukt programmet Civil 3D, og for å inkorporere nye boligkomplekser har de brukt Revit. De tok også i bruk den skybaserte tjenesten Rendering for å lage realistiske bilder av den foreslåtte bygningen og andre endringer i høyoppløselige bilder.

3D-programvaren har ifølge pressemeldingen hjulpet teamet med utfordringer knyttet til både kostnadsrisiko, energibesparelser og solforhold.

Demokrati i bim

EDU-teamet presenterte for lokalpolitikere og befolkningen en 3D-modell over hele byen, med et detaljert prosjektplaneringsområde på mer enn 40.000 kvadratmeter. Innbyggerne kunne laste ned kartene ved hjelp av QR-koder, og gi tilbakemeldinger til byplanleggerne.

Den statlige organisasjonen vil nå begynne å arbeidet med å bygge nye og sikrere boligkomplekser i de mest utsatte områdene basert på undersøkelsene. Den anslår ifølge pressemeldingen at planleggingsprosessen har tatt 45 prosent kortere tid takket være bim-teknologien, og at byggingen vil være 28 prosent mer effektiv.

Se video av prosjektet under: