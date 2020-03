Her rives Nordens største kullkraftverk

Fortum har nå revet det siste kullkraftverket som har vært i vanlig drift i Finland, melder selskapet, og kaller det slutten på en epoke i finsk industrihistorie.

Kraftverket i Inkoo var Nordens største. Beslutningen om å rive det ble tatt i 2016, og arbeidet med å ta kraftverket fra hverandre startet året etter. Siste rest, som er selve skorsteinen som du ser i videoen, ble revet tirsdag denne uken.

– Beslutningen er i tråd med vår strategi om å fase ut bruken av kull i vår energiproduksjon. Jeg er glad for at rivingsarbeidet nå er avsluttet på en trygg måte, og med en høy gjenvinningsgrad, sier konsernsjef Pekka Lundmark i Fortum i meldingen.

1000 MW

Fortum skriver videre i at rivingen av Inkoo kullkraftverk er et ledd i arbeidet med å redusere selskapets CO₂-utslipp.

Kraftverket var i drift frem til 2014, og da kraftverket var i full drift hadde det en kapasitet på 1000 MW. Hvor stort utslippet fra kullkraftverket var, har Fortum foreløpig ikke svart på.

Rivingen har foregått i flere faser, og startet med kontorbygninger, verksteder og lignende. Deretter ble det tekniske utstyret fjernet. Neste fase var å fjerne selve konstruksjonen til kraftverket.

Den siste fasen var det som viser på videoen, å ta ned den siste skorsteinen og jevne resten med jorden.

Den totale rivejobben er en av de største gjennomført i Finland noensinne.

Resirkulerer 90 prosent

Når hele konstruksjonen nå er borte, jobber de med at så mye som mulig skal gå til materialgjenvinning. Planen er at over 90 prosent av alt rivingsmateriell skal bli resirkulert.

Totalt er det ventet at rivingen av kraftverket fører til 230.000 tonn med avfall.

Det teknologiske utstyret er blitt resirkulert til Fortums egne kraftverk eller solgt som reservedeler til andre kraftprodusenter.

Fortum melder at det er stor etterspørsel i markedet for skrapmetall, og metallet fra Inkoo har blitt fraktet til forskjellige steder i Finland for gjenbruk. Våren 2018 ble en last med skrapmetall fraktet med skip fra Inkoo til Tyrkia, hvor det ble smeltet ned og gjenbrukt i byggebransjen.

Betongen etter rivingsarbeidet er blitt pulverisert og renset. Den vil hovedsakelig bli brukt til å jevne ut bakken i kraftverkområdet og som fyllmateriale for de gamle askebekkene.

Ny industri

Fortum har også et mål om å «resirkulere» plassen det gamle kraftverket stod på til ny industri.

– Det er et godt egnet sted for å etablere et stort datasenter og nødvendige støttetjenester. Området har et robust strømnett, kjøleinfrastrukturen til det gamle kraftverket og det ligger nærme havnen. Plasseringen ligger dessuten kun en times kjøretur fra Helsinki og flyplassen, opplyser energiselskapet.

– Vi jobber kontinuerlig med å bringe ny industri til området som vil gi nye arbeidsplasser til den gamle kraftregionen, sier Lundmark.

Kjøpte seg inn i kullversting

Selv om Fortum jobber med å stenge ned kullkraftverk, er det ikke lenge siden de fikk kritikk for å kjøpe seg opp i kull.

Greenpeace demonstrerte i februar, etter at det ble kjent at Fortum kjøpte seg inn i et av verdens største kullselskaper, Uniper.

– Ikke bare mangler de en kullutfasingsplan, men Uniper planlegger faktisk å åpne Datteln 4, et nytt kullkraftverk, i Tyskland til sommeren. Dette er svært bekymringsverdig, skrev Greenpeace i en melding.