Her prøver Jeremy Clarkson å trekke et containerskip med en personbil

Forsøket gjøres i Southampton der Clarkson har som mål å trekke skipet 25 meter. Bilskipet «Neptune Galene» tilhører Neptune Lines og har en kapasitet på 3.800 biler.

Saken ble først omtalt på Maritime Executive, der noen kommenterer at det er stor fare for at den lette bilen kan trekkes tilbake og ut i vannet når wiren er trukket fullt ut og får et moment i motsatt retning.

Se videoen for å se hvordan det går.

C3 Aircross er 4154 mm lang og har en egenvekt på mellom 1,2 og 1,3 tonn, avhengig av motorvariant. Ifølge Citroen kan bilen leveres med en 6-trinns manuell eller automatisk girkasse med bensin eller dieselmotor. Den leveres med to motoralternativer, 1200 og 1500 cm3 med mellom 81 og 96 HK ved 5500 omdreininger (RPM) i minuttet. Dreiemomentet varierer mellom 205 og 300 Nm ved 1500/1750 RPM.

Clarkson opplyser ikke hvilken motorversjon som er installert, men den har manuell girkasse og han sjalter ut teknologien som skal bidra til sikrere veigrep, Grip Control, i et forsøk på å lirke og lure bil med skipet på slep framover.

En Citroen C3 Aircross på 1200 kg prøver å trekke et bilskip på 12.000 dødvekttonn.

Lite friksjon

Professor Sverre Steen ved NTNU smiler godt av stuntet og utelukker ikke at det er mulig.

– Det er jo ikke store friksjonen og skal ikke store krefter til å flytte et flytende objekt, sier Steen.

Men legger til:

– Det som er vanskelig er å få den store massen i bevegelse.

Han tør ikke si om Clarkson virkelig lykkes eller om innslaget er redigert for å få det til å se ut som C3-en klarer oppgaven.

– Den clucthen har nok ikke så godt av et slikt stunt, sier han lattermildt.

Neptune Lines er et gresk rederi med en flåte på 16 bilskip med kapasitet mellom 530 og 3.800 biler.

Taueforsøket ble gjort som en del av bilprogrammet The Grand Tour, som Jeremy Clarkson startet opp sammen med Richard Hammond og James May etter at de tre forlot BBC-serien Top Gear i 2015.

Jeremy Clarkson prøver å trekke bilskipet Neptune Galene på 11.000 dødvekttonn med en C3 Aircross på 1200 kilo. Foto: Skjermdump