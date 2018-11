Her må de støtte opp sykkelfabrikken for å klare å grave ut 200 tonn forurenset jord

Them, Danmark: Klorerte løsemidler truer både ny vannboring og innemiljøet hos naboene til Winthers sykkelfabrikk i den danske småbyen Them.

I drøye 20 år, fram til 1985, brukte sykkelprodusenten Winther i Them ved Silkeborg i Danmark i tråd med de da gjeldende reglene klorerte løsemidler, blant annet triklor, i et avfettingsanlegg.

Dette har medført en betydelig forurensing i et mindre område av grunnen under bedriften. Nå truer forurensingen et uttaksområde for det lokale vannverket og innemiljøet hos de som bor ved siden av området, skriver Region Midtjylland.

I løpet av denne uka regner Region Midtjylland med å bli ferdig med å bore opp 200 tonn forurenset jord rett ved produksjonsbygningen for å avgrense forurensingen. Mens borearbeidet foregår, fortsetter produksjonen ved bedriften, og det har krevd nytenkning.

– Forurensingen er vanskelig tilgjengelig, siden den ligger i grensen mellom fabrikkområdet og private tomter. Og i tillegg står det en transformatorstasjon der der vi skal inn, forteller Helle Blæsbjerg, som er geolog i Miljø i Region Midtjylland.

Gravemaskin heist inn

De har for eksempel vært nødt til å heise en liten gravemaskin inn over taket på fabrikken, der det er en åpning på 1,5 meter hvor trillebårer med motor kan passere og ut til containeren på plassen foran fabrikkbygningene lastet med forurenset jord.

Jorden bores opp ved hjelp av et jordbor med en diameter på 60 cm.

Før borejobben tok til, har det blitt støpt opp under tre punktelementer som bærer produksjonsbygningen. I tillegg har de første boringene rett ved siden av bygningen blitt fylt opp med betong etterpå for å stabilisere bygningen. De neste rekkene av borehull har blitt fylt med sand.

Ny boring endrer strømmen til grunnvannet

Grunnen ble i 2006 registrert som mulig forurenset, men forurensingen ble først konstatert etter at Them Vandværk i 2014 begynte å bruke et nytt vannborehull.

Ved en rutinemessig undersøkelse oppdaget kommunen i 2016 klorerte løsemidler på et nivå omkring grenseverdien i vannet til vannverket.

Vannverket har fire boringer, og de begynte med en gang å lokalisere kilden. Det viste seg at det var den siste boringen som var forurenset av klorerte løsemidler. Dette skjedde samtidig med at regionen hadde gått i gang med å foreta undersøkelser i området. Det er antakelig nettopp den nye boringen som har vært med på å utløse forurensingen.

– Det finnes noen boringer som er nærmere, og som ikke er påvirket, men hvor forurensingen trolig har passert over. Vi er overbevist om at det er den hotspoten som vi har funnet som er årsaken til påvirkningen av den nye boringen, siden det ikke finnes andre kilder som vi har kjennskap til i nærheten, og som kan gi denne konsentrasjonen av klorerte løsemidler, sier Helle Blæsbjerg.

– Rådgiveren har regnet på dette, og man mener at trykket på den nye vannboringen har vært så høyt at det har vært nok til å endre strømningene i grunnvannet. Samtidig har en bedrift på den andre siden av forurensingen gått over på den offentlige vannforsyningen, og det har vært med på å gi en ekstra dytt på vannstrømmen, sier hun.

Etter flere undersøkelser besluttet regionen å fjerne hotspoten ved Winther-fabrikken.

Leirelag beskytter litt

Fjerningen av jorden er begrenset av fundamentet til fabrikkbygningen, så det vil være en restforurensing under bygningen, og den kan man ikke komme til. Men strukturen til jorden hjelper heldigvis selv til med til å begrense forurensingen.

– I dag ligger det et naturlig leirelag på en til to meter omtrent seks–syv meter under bakkenivået, og vi kan se at leirelaget til en viss grad beskytter grunnvannet under. Så i forbindelse med undersøkelsene har vi vært svært påpasselige med ikke å bore gjennom leirlaget. Under fjerningen av jorden, borer vi til vi treffer leirelaget og stopper, sier Helle Blæsbjerg.

På grunn av leirelaget får dermed ikke forurensingen mulighet til å sive fritt nedover. I tillegg legges det drenering i bakken, slik at det meste av det bidraget som måtte komme fra den gamle forurensingen inne under bedriften, senere kan suges opp, forklarer geologen.

Forbedrer innemiljøet

Jobben til myndighetene er dermed ikke ferdig, selv om man fjerner hotspoten. De må fremdeles se etter en bedre avgrensing av forurensingen.

– Fordi vi har sett at forurensingen har blitt aktivert så raskt, er vi også interessert i å få redusert kilden raskt. Vi forventer også at innemiljøet hos naboene blir bedre. Kanskje ikke rett etter avslutningen, men på sikt, sier Helle Blæsbjerg.

Forurensingen har heldigvis ikke vært så kritisk at det har vært nødvendig å foreta vernetiltak eller flytte på naboene.

En av boligene var under renovering, og der har man valgt å etablere radonsikring tilsvarende det som brukes i nybygg. Radonsikringen fører inntrengende flyktige stoffer vekk fra undersiden av bygningen, og hindrer dermed inntrengning av flyktige stoffer til innemiljøet.

Det er lagt ut drenering under gulvflaten, og denne er deretter ført over tak for å fjerne de flyktige stoffene best mulig ved bruk av den naturlige termikken som finnes i en bygning.

Opprydningen i jordmassene skjer i nært samarbeid med Silkeborg Kommune, Winther og Them Vandværk.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk