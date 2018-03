Mistenker at brokollaps skyldes manglende armering

Fotos av den kollapsede skråstagbrua Puente Chirajara i Colombia viser at det var en stor sprekk i en bjelke på brutårnet som kollapset og førte til at ti mennesker mistet livet.

En forundersøkelse av den fatale hendelsen indikerer at manglende armering kan være årsaken til at broen, som var i ferd med å bli oppført i en dal sørøst for Bogotá, kollapset. Det skriver flere medier – blant annet Bridgeweb.com.

Her er et nærbilde av det kollapsede tårnet. Det viser etterspenningskablene, som er trukket gjennom spennbåndet under brodekket. Foto: Mexpresa

Kollapsen skjedde 15. januar. På det tidspunktet var den private byggherren Coviandes i ferd med å oppføre en skråstagbro over en dyp dal sørøst for Bogotá. Dalen er 270 meter dyp, så skråstagbroen ble oppført med de to tårnene plassert høyt oppe på fjellsidene. Tårnene var diamantformede, slik som hos den danske Farøbroen, der brodekket også er plassert mellom ‘beina’ til tårnene. Under brodekket er det et spennbånd mellom tårnenes to ‘bein’, og under dette spennbåndet er det støpt en vegg som går helt ned til det punktet hvor ‘beina’ møtes igjen.

Planen var at broen skulle ha et hovedspenn på 286 meter, og i midten av januar var brobyggerne kommet så langt at det bare manglet 80 meter mellom brodekkene, som ble bygd ut fra de to pylonene.

Tårnet kollapset plutselig

Men plutselig kollapset det vestlige tårnet, og de arbeiderne som jobbet på brodekket, falt ned. Ni personer ble deretter funnet døde, og en tiende døde på sykehuset. I tillegg var det flere sårede.

Etter kollapsen leide Coviandes inn den amerikanske bedriften Modjeski & Masters for å analysere årsaken til kollapsen. De amerikanske rådgiverne brukte selskapet American Geotechnical Engineering Services som konsulent. Parallelt med dette leide den colombianske versjonen av Veidirektoratet, ANI, det meksikanske rådgivningsfirmaet Mexpresa for å undersøke kollapsen.

På dette bildet kan man se at en stor sprekk hadde bredt seg gjennom spennbåndet før kollapsen. Bildet er en av årsakene til at Mexpresa, som har stått for forundersøkelsen av kollapset, har fokusert på manglende armering i spennbåndet som en mulig årsak til kollapsen. Foto: Mexpresa

Mexpresas foreløpige rapport (Kan leses på spansk under artikkelen, red. – eller leses via denne presentasjonen, som er oversatt til engelsk.) viste at det kunne være problemer med armeringen i det spennbåndet som koblet sammen tårnbeina rett under brodekket.

Videoopptak av kollapsen viser nemlig at tårnet beveger seg i det området hvor spennbåndet sitter, og ifølge rapporten fra Mexpresa var det bare etterspenningskabler i spennbåndet, og ingen armering. Fraværet av armering kan være årsaken til at tårnet sviktet i området omkring spennbåndet, men Mexpresas ingeniører understreker at de ikke har regnet på om det var behov for armering ut over spennbåndene.

Fundamentet må undersøkes nærmere

Ingeniørene har også undersøkt om fundamentet til tårnene har forskjøvet seg, og om det var tegn til at kablene hadde begynt å gi etter. Men det er det, ifølge den foreløpige undersøkelsen, ikke noe som tyder på. Men ifølge ingeniørene må det foretas ytterligere undersøkelser av fundamentet før man helt kan utelukke at kollapsen har blitt utløst av bevegelser i denne delen av tårnet.

Coviandes har ennå ikke offentliggjort resultatet av sine egne undersøkelser, men det colombianske transportministeriet har fått gjennomført en rask visuell undersøkelse av det tårnet som fremdeles står. Det har ført til en anbefaling om at den blir revet raskest mulig, siden det kan ses sprekker i den. Dette har fremdeles ikke skjedd.

