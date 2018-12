Her kan du lade med 450 kW – hvis du har en bil som takler det

Større batterier og raskere hurtiglading. I dag er dette de to knepene som brukes for å fjerne elbilistens rekkeviddeangst. Og nå har tyskerne innviet en teststasjon som tar hurtiglading til nye høyder.

Da Audi startet lansering av E-tron gjorde man et stort nummer av at modellen har 150 kW-lading. Et tall som innebærer at den tyske SUV-en lader raskest av alle på markedet. Men 150 kW kan bli sett på som sneglelading.

I bayerske Jettingen-Scheppach har et teknikkonsortium med blant annet Allego, BMW, Porsche og Siemens satt opp en ny ladestasjon med skikkelig trøkk. Prototypen har en kapasitet på opptil 450 kW, og med den regner man med å kunne lade de første 100 kilometerne på mindre enn tre minutter. En full lading (10–80 prosent SOC) skal bli gjort unna på ett kvarter.

Tester grensene

Basen i prototypstasjonen kommer fra Siemens, og et av målene i prosjektet er å teste grensene for hurtiglading. I dagens versjon klarer stasjonen opptil 920 volt; et nivå som man forutser vil bli vanlig i fremtidige elkjøretøy.

En av fordelene er systemets fleksibilitet, og stasjonen skal klare å moderere effekten slik at kjøretøy med ulike kapasitet skal kunne lades samtidig uten å bli overbelastet.

En stor utfordring er å kjøle systemet under lading. Kablene må være montert på en slik måte at kjølevæske kan strømme uforstyrret. Dette mener man nå å ha løst, og allerede fra dag én kommer alle som vil kunne få lade på stasjonen – gratis.

Bilene begrenser

Men selv om den kommer til å ha enorm kapasitet, betyr ikke det at du kommer til å kunne dra nytte av effekten. I en tid framover kommer det til å være begrensingene i bilen som blir hinderet.

Men en modifisert versjon av i3 har BMW vist at man kan fullade et batteri (57 kWh netto) på et kvarter. Porsche har i et testkjøretøy med 800-volts system og 90 kWh kunnet få ladekapasiteten opp i mer enn 400 kW, noe som innebærer at de har kunnet tanke litt over tre mil i minuttet.

Prosjektet FastCharge er støttet av det tyske transportdepartementet, og selv om det ikke har angitt noen tidsrammer, regner de med å få ut 450 kW-lading ganske raskt.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se