Her havarerte Sikorsky-helikopteret

Deler av det irske redningshelikopteret som havarerte for en uke siden er funnet i nærheten av en landingsplass på ei øy 17 kilometer unna landingsplassen de meldte at de var på vei til.

Det kommer fram i en oppdatering fra den irske flyhavarikommisjonen («Air Accident Investigation Unit», AAIU).

Alle de fire besetningsmedlemmene omkom da et Sikorsky S-92A redningshelikopter fra den irske kystvakten havarerte 14. mars. Foreløpig er det kun fartøysjefen som er funnet.

Black Rock i stedet for Blacksod

Irish Coast Guard har ansvaret for redningstjenesten i Irland. SAR-tjenesten er privatisert og opereres av CHC med fem Sikorksy S-92A-helikoptre på fire baser.

Helikopteret som havarerte (R116) kom fra Dublin-basen for å understøtte en redningsaksjon med et annet redningshelikopter fra Sligo-basen.

Det var dette helikopteret (EI-ICR) som havarerte på Black Rock 14. mars. Foto: Den irske kystvakten

Den siste radiomeldinga fortalte at de var på vei til en helipad ved Blacksod på fastlandet, for å etterfylle drivstoff, da det forsvant cirka klokka 01.00 lokal tid tirsdag.

Den siste rapporterte posisjonen var ved ei øy som heter Black Rock og som ligger 17 kilometer vest. Det er en helipad rett ved fyrtårnet her også, men det skal ikke være drivstoff der.

Det er funnet deler av S-92-halen i nærheten av fyrtårnet og helipaden på Black Rock. Foto: Commissioners of irish lights

– Det er funnet vrakrester rundt omkring fyrtårnet. Delene stammer i all hovedsak fra halepartiet på helikopteret, skriver havarikommisjonen mandag kveld.

AAIU understreker at det på dette stadiet i undersøkelsen er umulig å si med sikkerhet nøyaktig hva slags skader som er påført helikopteret og ikke minst selve hendelsesforløpet.

– Imidlertid kan det se ut som at merker på noen av vrakrestene er forenlig med at halen på helikopteret har truffet fjellsida på den vestlige delen av Blackrock. Vi har ennå ikke fastslått treffstedet nøyaktig, skriver flyhavarikommisjonen.

CVFDR og stordelen av skroget er lokalisert i sjøen i nærheten av Black Rock og vil bli hevet så snart været tillater det. Foto: Commissioners of irish lights

Ingen folk på øya

Om dette betyr at besetningen forsøkte å lande på Black Rock er også for tidlig å si. Det meldte de i så fall aldri fra om, ei heller kom det noe nødsignal fra flygerne.

Det er hentet en betydelig mengde vrakdeler fra havoverflata, men stordelen av skroget gjenstår. Det er lokalisert på cirka 40 meters dyp sammen med den kombinerte ferdsskriveren og taleregistratoren (CVFDR). Tirsdag formiddag var den fortsatt ikke hentet opp. Det er også håp om at de tre gjenværende besetningsmedlemmene befinner seg i vraket.

Alle vrakdelene fraktes til AAIU-hangaren i Gormanston nord for Dublin for nærmere undersøkelser. Irene har støtte både fra den amerikanske og britiske havarikommisjonen, NTSB og AAIB.

Også den amerikanske helikopterprodusenten Sikorsky bistår. Ulykken på den irske vestkysten 14.mars er den andre fatale ulykken med S-92A siden flytypen ble satt i drift i 2004.

Ulykke for tre måneder siden

Det er altså for tidlig å si noe om eventuell teknisk svikt på ulykkeshelikopteret, men det er ingen tvil om at «S92-havari» og «hale» er en utrivelig kombinasjon.

For det er en kjensgjerning at flytypen senest i jula måtte settes på bakken for å rette opp en iboende svakhet i halerotoren som var nær ved å få alvorlige følger under landing på West Franklin-plattformen øst for Aberdeeen i Skottland 28. desember.

Tvers gjennom halerotorgirboksen går det en aksling som heter «tail rotor pitch change shaft» (TRPCS). Den ene enden er koblet til en servo, og når flygeren beveger pedalene inn og ut, kjører servoen akslingen ut og inn og forandrer vinkelen på halerotorbladene.

På den enden som roterer og går ut på halerotoren er det et dobbeltlager som var fullstendig nedslitt. Dette var den utløsende årsaken til at flere av komponentene der bak sviktet etter tur og som igjen førte til fullstendig tap av kontroll på halerotoren.

Ifølge den britiske flyhavarikommisjonen har det hendt to ganger tidligere at slitasje på TRPCS-lageret har ført til redusert halerotorkontroll under flygning.

Første gang skjedde for snart ti år siden, i 2007, da S-92A hadde vært operativt i cirka tre år. Ved begge hendelsene ble feilen oppdaget av besetningene og førte til umiddelbare landinger. De underliggende årsakene ble identifisert og flere sikkerhetstiltak ble innført. Men det er fortsatt uklart hvorvidt lageret i den siste hendelsen sviktet som følge av en ny grunnleggende årsak, ifølge AAIB.