Her får barna droner og ekspertise som skal hjelpe dem å finne plast i havet

Svalbard: I går åpnet UAS Norway og NITOs Arctic drone event 2018 i Longyearbyen for å se på hvordan droneteknologi kan benyttes til effektiv miljøovervåkning.

I tillegg til den ene teknologen etter den andre, opptrådte 14 år gamle Penelope Lea fra barnas miljøorganisasjon Miljøagentene to ganger på scenen.

Hun fortalte om arbeidet som de 4000 medlemmene deres gjør, og ba de 120 voksne droneekspertene i salen om å hjelpe til i arbeidet med å overvåke miljøet. Selv var hun svært opptatt av plastforsøpling og fortalte om hvordan hun hadde jobbet på Mausundvær utenfor Hitra for å samle plastavfall i sommer. Selv om de samlet inn enorme mengder, var det mer igjen.

Voksne må hjelpe til

– Jeg vil at dere voksne skal hjelpe oss som skal bo lenger på denne planeten enn dere, formante hun teknologene i salen.

Lite visste hun om at det var akkurat det de hadde planlagt å gjøre. Anders Martinsen er daglig leder i UAS Norway, Europas største forening for selskaper som jobber med droner profesjonelt og som har rundt 7000 dronepiloter. De hadde lagt en plan. Selskapet er så imponert over arbeidet til barna at de ville gi organisasjonen en stor, dronebasert, hjelpepakke til arbeidet de gjør.

Flere selskaper og organisasjoner har gått sammen om pakken som skal gjøre barna til gode dronebrukere.

Første droneinstruksjon: Leder fro UAS Norway Anders Martinsen gir Penelope Lea i Miljøagentene en første instruksjon i droneflygning utenfor gruvemuseet i gruve 3 i Longyearbyen Foto: Odd R. Valmot

For det første får de fem kameradroner med mobilabonnement, slik at de kan strømme data fra dronene. De får også opplæring, forsikring og andre ting som de trenger i jobben, men mange selskaper byr også på mer.

Mange bak gaven

For det første vil Avinor sørge for å lære opp barna fra 12 til 16 år til å fly dronene på en sikker måte. Det vil de gjøre på flyplasser over hele landet. Der flyplassene ligger ved sjøen vil de også stille redningsbåter til rådighet for å frakt plastavfall som alle de frivillige barna samler inn.

Det samme vil Kystverket bidra med. De har mange båter som de stiller til Miljøagentenes disposisjon når de rydder strender.

Maritime Robotics vil sørge for at barna kan overvåke større havstrekninger ved å stille en fastvingedrone til rådighet. Det er en avansert drone som kan fly veldig langt, men det er barn som skal læres opp til å fly den også. På den måten kan de overvåke havet langt utenfor strendene hvor de vanligvis jobber.

Glad giver og veldig glad mottaker: Anders Martinsen i UAS Norway og Penelope Lea i Miljøagentene Foto: Odd R. Valmot

Et så stort prosjekt er jo ikke enkelt for barn under 16 år, men det vil forskningssenteret i Agder Teknova ta seg av. De har jobbet mye med droner og vil gi Miljøagentenes 30 timers prosjektstøtte slik at de kommer i gang med arbeidet på best mulig måte.

Er det noen som kan hjelpe barna til å finne de riktige stedene å lete etter plastforurensing, er det Akvaplan NIVA. De har et enormt datagrunnlag med målinger og modeller som kan peke ut områder med høy sannsynlighet for at plastavfall har drevet i land.

Til slutt vil amerikanske Flir, som har utviklet infrarøde sensorer, gi en sensorpakke til dronene som vil gjøre det lettere å skille plast fra andre ting på strendene.

Alle tjener på dette

— Vi vil at Miljøagentene skal få best mulig verktøy i arbeidet deres. I dag må de selv ut på strendene for å lete etter slikt avfall. De gjør en fenomenal ryddejobb og det vil vi applaudere ved å hjelpe dem med øyne i luften. Da vil de kunne gjøre en enda bedre jobb samtidig som de lærer seg hvordan de kan bruke teknologi i miljøets tjeneste. Og så er det nok morsomt å få fly droner selv også, sier Martinsen.

— Jeg kan ikke si hvor glad og rørt jeg er for denne gaven, sier Penelope Lea.