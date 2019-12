Her er Tyrkias nye elbil 

Blant Recep Tayyip Erdogans sikkert mange gjøremål på fredag, rakk Tyrkias president å presentere landets flunkende nye elbilmerke: TOGG.

– I dag er vi vitne til en historisk dag for landet vårt. Drømmen som Tyrkia har hatt i 60 har blitt virkelig, sa Erdogan da han presenterte TOGGs to elektriske bilmodeller: en SUV og en sedan.

Foreløpig er nok TOGGs elektriske sedan mest for stilstudie å regne. Foto: TOGG

Allerede stor bilprodusent

Kanskje kjører du tyrkisk bil allerede. Tyrkia i mange år vært en betydelig produsent av biler, men først og fremst for utenlandske merker som Ford, Toyota, Hyundai og Renault. (Det ble også laget et begrenset antall biler av merket Anadol frem til 1991.) Men nå skal altså Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ta landet inn i den elektriske fremtiden, med biler som er fullt utviklet og produsert i landet.

– Tyrkia har blitt et land som ikke bare er åpen for nye teknologier, men som også utvikler, produserer og eksporterer disse til verden, sa Erdogan ifølge Deutsche Welle.

Pininfarina-design

Interiøret i den tyrkiske SUVen er moderne, med mange skjermer - men uten et klassisk bakspeil i taket. Foto: TOGG

Felgdesignet er inspirert av Tyrkias tulipaner. Foto: TOGG

SUVen, som kan minne om noe Jeep kunne ha laget, er en kjørbar prototype, mens sedanen foreløpig synes å være en konseptbil. Begge bilene gir et elegant og moderne inntrykk. Det er italienske Pininfarina har tegnet bilene, som blant annet har fått tulipanpregede designelementer. Tulipanen er et sentralt symbol i tyrkisk kultur, og man kan skimte visse tulipanhint i både grill og felger.

Også interiøret er svært moderne, med en rekke skjermer og display - deriblant skjermer for de elektroniske dørspeilene. Prototypen har derimot ikke et klassisk takmontert ryggespeil, noe som antakelig betyr at også dette blir elektronisk og kamerabasert. Bilene skal få nettbasert software-oppdatering og stadig eskalerende muligheter for autonom kjøring, ifølge TOGGs hjemmeside.

Over 500 kilometer

TOGG-bilene skal fås med to ulike batteripakker, som skal gi en rekkevidde på over 300 og 500 kilometer. Om dette er målt etter WLTP- eller NEDC-standarden, er ukjent. Bilene kommer med både bakhjulstrekk eller firehjulstrekk, med henholdsvis 200 eller 400 hestekrefter. Sistnevnte blir ingen sinke: 0-100 km/t skal gå unna på 4,8 sekunder.

De to første modellene skal være på veien i 2022. Totalt skal TOGG lage fem ulike elbiler frem mot 2030, og litt salg blir det nok: I tillegg til at den tyrkiske regjeringen stiller opp med gratis tomt og gunstige skattefordeler, garanterer de et offentlig innkjøp av 30.000 biler årlig til slutten av 2035.