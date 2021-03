Her er neste variant av e-transport

Ute i Europa er Dott en stor aktør innen elektriske sparkesykler. Nå utvider det nederlandske selskapet sitt tilbud innen mikromobilitet. I disse dager lanserer Dott sine fargesprakende elsykler til utleie i London og Paris. Deretter skal flere land komme etter, blant dem Norge.

Utleie av elektriske sykler er på ingen måte et nytt konsept i Norge. Man kan leie elsykler på en rekke ulike steder, fra turiststedet Geiranger til – helt gratis – på biblioteket i Skien.

The missing link

Men så langt har det gjerne vært en løsning der man henter sykkelen på en fast utleielokasjon, og leverer den tilbake på samme sted – fortrinnsvis innenfor åpningstiden. Dotts løsning er the missing link mellom elsykkelen og elektriske løperhjul. Rett og slett kompakte elsykler, med samme app-funksjonalitet som elsparkesykler, men kanskje bedre egnet for bruk over større distanser.

– Dette er elsykkelen min mor ville ønske å bruke, har Dott-gründer Maxim Romain uttalt.

Skapt for å deles

De fargerike syklene er bokstavelig talt skapt for å deles. Sykkelen er konstruert for å tåle mye juling, og stå imot hærverk så godt det er mulig.

Rammen er helstøpt i aluminium, uten sveisepunkter. Sykkelen har et kardangdrivverk, som krever minimalt med vedlikehold og er godt skjermet for ytre påvirkninger. Både motor, bakbrems og sykkellåsen er integrert i bakhjulet. GPS-løsningen skal være ekstremt nøyaktig. Dekkene er fylt av skum, og skal dermed være punkteringsfrie.

Batteriet, som er plassert i rammen mellom styre og pedaler, er enkelt å bytte ut. I stedet for å frakte hele sykkelen inn til et depot for å lade opp batteriet, er tanken at batteriet enkelt skiftes der elsykkelen befinner seg.

Kan løse forurensingsproblem

At batteriet skal byttes ute i bybildet, åpner også for å bruke mindre kjøretøyer når man skal sørge for at det er strøm på batteriet. Nettopp frakting av sykler fra og til ladedepotet har vært en betydelig kilde til forurensing.

Dott flagger bærekraft høyt. Syklene er utviklet i Amsterdam og produsert i Portugal, noe som sies å for slippe miljøbelastningen med å frakte syklene halve jorden rundt.

Teknisk Ukeblad har sendt en forespørsel til Dott om hvor batteriene er produsert, men har ikke fått svar.

Til Oslo i vår

Ifølge en pressemelding ønsker Dott å etablere seg i Oslo i løpet av våren. Helt alene blir de imidlertid ikke. Det opprinnelige danske selskapet Donkey Republic startet opp med utleie av elsykler i Oslo i fjor.

Her brukes en app til den fysiske opplåsingen av syklene, som må returneres til etablerte huber – altså geografisk avgrensede områder.

Også Voi, som er en stor aktør innen elsparkesykler i Norge, har startet med utleie av elektriske bysykler i ulike britiske byer. Voi ønsker ikke å si noe om de ønsker å ta denne tjenesten til Norge.