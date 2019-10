Her er mobilen oljearbeiderens viktigste verktøy

Under Offshore Europe i Aberdeen var de norske selskapene Aker BP og Cognite invitert for å fortelle om sine erfaringer siden de har tatt de lengste digitale stegene. Begge konsernsjefene, Karl Johnny Hersvik i Aker BP og John Markus Lervik i Cognite, var invitert for å holde foredrag.

Men mest konkret var deres undersåtter, Aksel Bigset i Aker BP og Mari Sofie Korslund i Cognite, som fortalte om erfaringene med bruk av mobiltelefon som arbeidsverktøy.

... på en plattform kan de ikke gå rundt og kikke ned i en telefon. Det er farlig

– Vi startet dette prosjektet i fjor høst, men jobber videre med å utvikle og forbedre systemet, sier manager customer success, Mari Sofie Korslund i Cognite til Teknisk Ukeblad.

Hun har selv tatt et omfattende sikkerhetskurs som alle oljearbeidere må gjennom, slik at hun kan reise ut til plattformen for å bli kjent med oljearbeidernes viktigste arbeidsoppgaver.

Eksplosjonssikker

En spesialdesignet mobiltelefon, produsert av Isafe Mobile i Tyskland, er nå i bruk på plattformene Ivar Aasen og Valhall, samt Skarv, et flytende produksjonsskip. Telefonen er EX-sertifisert, det vil si at den er eksplosjonssikker, men ellers har alle de vanlige funksjonene som en hvilken som helst annen android mobiltelefon.

Operation Support De viktigste funksjonene: Skanne «tags»(f.eks. et registreringsnummer) på pumper, tanker og annet utstyr med mobilen for å få rask tilgang til sensordata, dokumenter, pumpediagrammer osv.

Utforske 3D-modeller av installasjonen i appen for å finne hvor utstyr ligger. På den måten spares tid

Økt samarbeid for å gjøre vedlikehold raskere

Ta bilder og video av utstyr ute i feltet som andre også kan se og kontrollere

Når oljearbeiderne skal begynne et nytt to ukers skift etter fire uker fri, legger de fra seg sin egen mobiltelefon. I arbeidstiden er det bare jobbtelefonen som gjelder.

– Vi skal ikke legge skjul på at det har tatt tid å innarbeide nye vaner. Vi har litt blandede erfaringer så langt, men vi ser at dette kommer til å bli effektivt, sier operativ sjef på Ivar Aasen-plattformen, Aksel Giset, til Teknisk Ukeblad.

De siste månedene har han jobbet med driftstøtte på land – både med mobiltelefon som arbeidsverktøy og kontrollrom på land. Produksjonen på Ivar Aasen kontrolleres nå fra et kontrollrom i Trondheim på dagtid, også et ledd i selskapets digitaliseringsprogram Eureka. Ved siden av digital oljearbeider dreier dette seg om smart vedlikehold og optimalisering av produksjonen.

– Det har vært viktig for oss å samarbeide tett om utviklingen av mobiltelefonens funksjonalitet. I utgangspunktet er jo de fleste arbeiderne skeptiske når vi kommer fra et dataanalyseselskap for å snakke om digitale løsninger, sier Mari Sofie Korslund til Teknisk Ukeblad.

Appstyrt vedlikehold

Korslund mener det ville blitt vanskelig for Cognite-ansatte å få oljearbeiderne med på å endre sine rutiner om ikke dette også har vært pushet fra ledere i Aker BP.

– Vi har passet på å snakke om dette og gi korte introduksjoner under de to faste kaffepausene klokka 09 og 15. Og målet har hele tiden vært å få en mer effektiv og interessant arbeidsdag der vi bruker mindre tid på rutineoppgaver, sier Giset.

Korslund forteller at oljearbeiderne bruker en app som heter Operation Support. Appen strømmer data som er lagret i softwarepakken Cognite Data Fusion(CDF) og hentes opp fra nettleseren både på telefon og pc. Dermed har operatørene i kontrollrommet tilgang på nøyaktig samme informasjon.

CDF frigjør industridata fra forskjellige systemer, samler dem på et sted og kontekstualiserer data slik at man for eksempel kan se hvordan temperaturen i en motor påvirker ytelsen.

På Isafe-løsningen kan operatørene ta 3D-utsnitt av plattformen for å kontrollere tilstand og vedlikeholdsbehov. De kan kommunisere endringer i produksjonsflyten, dele ut arbeidsordrer og melde tilbake om at oppgaven er utført uten noe bruk av papir.

– Men vi skal ikke legge skjul på at det tar tid å endre arbeidsrutiner. Blant annet må arbeiderne endre oppførsel – på en plattform kan de ikke gå rundt og kikke ned i en telefon. Det er farlig og vi tar dette opp på alle møtene våre om sikkerhet. Foreløpig har vi ikke hatt noen uhell, sier Aksel Giset.