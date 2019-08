Her er Mercedes´ elektriske minibuss

Når portene på årets IAA-messe i Frankfurt åpner 12. september, har Mercedes-Benz med seg hyggelige nyheter til store familier, band, taxisjåfører og andre med ønske om god plass og elektrisk fremdrift.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, viste Mercedes-Benz en konseptversjon av en elektrisk minibuss på Genève-messen i mars. Nå bekrefter den tyske bilfabrikken at EQV kommer i produksjon. Bilen, som Mercedes-Benz kaller en «premium-MPV», får sin verdenspremiere på Frankfurt-messen.

Mercedes-Benz kaller EQV for den første skikkelige premium-MPVen. Interiøret skal kunne fås med seks, sju eller åtte seter. Foto: Daimler AG

EQV får en elmotor som yter 150 kW (tilsvarende 204 hk), og et gjennomsnittsforbruk som skal ligge på 27 kilowattimer per 100 kilometer. Rekkevidden er oppgitt til inntil 405 kilometer. Lithium-ion-batteripakken i EQV vil ha en bruttokapasitet på 100 kWt, av disse er 90 kWt utnyttbare. Med veggmontert hjemmelader skal minibussen kunne ta imot 11 kW, og inntil 110 kW på hurtigladere som har nok kapasitet. Med hurtiglader skal batteriene kunne lades fra 10 til 80 prosent på under en time.

Ladeluken på EQV er plassert langt fremme, under ene frontlykten. Om det blir et sårt punkt, gjenstår å se. Foto: Daimler AG

Ifølge Mercedes skal bilen kunne konfigureres med et utall ulike seteløsninger, med muligheter for både seks, sju eller åtte seter. Kapasiteten i lasterommet blir på inntil 1030 liter, avhengig av valgt setekonfigurasjon. EQV skal kunne fås både kort og lang utgave, med akselavstand på henholdsvis 3200 eller 3430 millimeter.

EQV skal bygges på Mercedes-fabrikken i Vitoria, nord i Spania, der også Vito og V-klassen produseres.