Her er det første geologiske kartet over Saturn-månen Titan

I årene mellom 2004 og 2017 besøkte NASAs sonde Cassini planeten Saturn og månene som kretser rundt den. Cassini foretok blant annet 120 overflygninger av den største månen Titan, som er på størrelse med planeten Merkur.

Titan har en tett atmosfære med metan og nitrogen som er transparent for mikrobølger med en bølgelengde på 2,17 cm. Slike mikrobølger ble benyttet av sondens syntetiske apertur-radar (SAR).

I en artikkel i Nature Astronomy beskriver en forskergruppe ledet av Rosaly Lopes fra NASAs Jet Propulsion Laboratory i California, hvordan de ut fra disse målingene har satt sammen et geologisk kart over Titan.

Titan er markant forskjellig fra Jorden når det gjelder materiale, temperaturer og gravitasjonsfelt, men overflaten ligner likevel mye på Jorden, med forskjellige typer av terreng.

Metansjøer på overflaten

Titan er det eneste andre objektet i Solsystemet i tillegg til Jorda der det er stabile flytende sjøer nær polområdene. På Titan inneholder de metan og etan. Og når det regner fra skyer på Titan, er det også metan og etan som faller ned.

I det hele tatt er Titan en geologisk aktiv måne, hvor metan og etan inntar samme rolle som vann på Jorda, forklarer forskerne.

Et spesielt forhold er at kratre, traktformede fordypninger i overflaten etter meteornedslag, vulkanutbrudd eller lignende, bare utgjør 0,4 prosent av arealet. Det er bare funnet 23 kratre med en diameter på over 20 km. Det indikerer at overflaten på Titan er forholdsvis ung.

Forskerne skriver i den vitenskapelige artikkelen at mye tyder på at sandbanker og sjøer kontinuerlig dannes og endres på Titan.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren